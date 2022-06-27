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Durak ve Polteks’ten Almanya çıkarması

Almanya’nın Frankfurt kentinde 21 – 24 Haziran tarihlerinde aynı anda düzenlenen Heimtextextil, Texprocess ve Techtextile fuarlarına katılan Bursa firmaları Durak Tekstil ve Polteks Tekstil Makinaları, ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sergileme fırsatı buldu.

Haberler 27.06.2022, 23:01
Durak ve Polteks’ten Almanya çıkarması

Texprocess Fuarı’nda stant açan Durak Tekstil’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, “Texprocess, Ar-Ge departmanımızın gü­cünü göstermek ve yenilikleri sunmak için doğru adres oldu. Fuarda özellikle tek­nik tekstillere dönük ipliklerimizi ön plana çıkardık” dedi.

Texprocess ve Techtextile fuarlarıyla eş zamanlı düzenlenen Heimtextil Fuarı’nda stant açan Polteks Tekstil Makinaları Yö­netim Kurulu Başkanı Ali Karen ise fuarda sergiledikleri kalender makinalarına gös­terilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Karen, “Kumaşa parlaklık kazandı­ran bu ürünümüz, tekstil sektörünün ol­mazsa olmaz hizmetini sunar” diye konuştu. Söz konusu fuarlara Bursa’dan ayrıca Ahmet Sabuncular Tekstil, Ali Bay­han Tekstil, Bezmez Ev Tekstili, BrodeArte Tekstil, Çevikel Tekstil, Dersiyon Tekstil, Fabricana Tekstil, Harput Tekstil, İki Yıldız Örme Tekstil, İpekiş Mensucat, Küçükçalık Tekstil, Küçükerler Tekstil, Orca Home Tek­nik Tekstil, Turkuaz Tekstil, Berteks, Demas Tekstil Makineler, Demsan Tekstil Makineler, Ebruzen Tekstil, Gülipek Teks­til, Korteks Mensucat, Micron Teknik Teks­til, Nirmal Tekstil Tasarım, Polyteks, Turkuaz Tekstil, Fistaş Fantazi İplik ve Tunca Teknik Makine katıldı.

#Almanya #fuar #Heimtextextil #Techtextile #Texprocess
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