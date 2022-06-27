Durak ve Polteks’ten Almanya çıkarması
Almanya’nın Frankfurt kentinde 21 – 24 Haziran tarihlerinde aynı anda düzenlenen Heimtextextil, Texprocess ve Techtextile fuarlarına katılan Bursa firmaları Durak Tekstil ve Polteks Tekstil Makinaları, ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sergileme fırsatı buldu.
Texprocess Fuarı’nda stant açan Durak Tekstil’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, “Texprocess, Ar-Ge departmanımızın gücünü göstermek ve yenilikleri sunmak için doğru adres oldu. Fuarda özellikle teknik tekstillere dönük ipliklerimizi ön plana çıkardık” dedi.
Texprocess ve Techtextile fuarlarıyla eş zamanlı düzenlenen Heimtextil Fuarı’nda stant açan Polteks Tekstil Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karen ise fuarda sergiledikleri kalender makinalarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Karen, “Kumaşa parlaklık kazandıran bu ürünümüz, tekstil sektörünün olmazsa olmaz hizmetini sunar” diye konuştu. Söz konusu fuarlara Bursa’dan ayrıca Ahmet Sabuncular Tekstil, Ali Bayhan Tekstil, Bezmez Ev Tekstili, BrodeArte Tekstil, Çevikel Tekstil, Dersiyon Tekstil, Fabricana Tekstil, Harput Tekstil, İki Yıldız Örme Tekstil, İpekiş Mensucat, Küçükçalık Tekstil, Küçükerler Tekstil, Orca Home Teknik Tekstil, Turkuaz Tekstil, Berteks, Demas Tekstil Makineler, Demsan Tekstil Makineler, Ebruzen Tekstil, Gülipek Tekstil, Korteks Mensucat, Micron Teknik Tekstil, Nirmal Tekstil Tasarım, Polyteks, Turkuaz Tekstil, Fistaş Fantazi İplik ve Tunca Teknik Makine katıldı.