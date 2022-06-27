Durak ve Polteks’ten Almanya çıkarması

Texprocess Fuarı’nda stant açan Durak Tekstil’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, “Texprocess, Ar-Ge departmanımızın gü­cünü göstermek ve yenilikleri sunmak için doğru adres oldu. Fuarda özellikle tek­nik tekstillere dönük ipliklerimizi ön plana çıkardık” dedi.

Texprocess ve Techtextile fuarlarıyla eş zamanlı düzenlenen Heimtextil Fuarı’nda stant açan Polteks Tekstil Makinaları Yö­netim Kurulu Başkanı Ali Karen ise fuarda sergiledikleri kalender makinalarına gös­terilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Karen, “Kumaşa parlaklık kazandı­ran bu ürünümüz, tekstil sektörünün ol­mazsa olmaz hizmetini sunar” diye konuştu. Söz konusu fuarlara Bursa’dan ayrıca Ahmet Sabuncular Tekstil, Ali Bay­han Tekstil, Bezmez Ev Tekstili, BrodeArte Tekstil, Çevikel Tekstil, Dersiyon Tekstil, Fabricana Tekstil, Harput Tekstil, İki Yıldız Örme Tekstil, İpekiş Mensucat, Küçükçalık Tekstil, Küçükerler Tekstil, Orca Home Tek­nik Tekstil, Turkuaz Tekstil, Berteks, Demas Tekstil Makineler, Demsan Tekstil Makineler, Ebruzen Tekstil, Gülipek Teks­til, Korteks Mensucat, Micron Teknik Teks­til, Nirmal Tekstil Tasarım, Polyteks, Turkuaz Tekstil, Fistaş Fantazi İplik ve Tunca Teknik Makine katıldı.