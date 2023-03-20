Bursa’da büyük kamulaştırma

Bursa’da Kayapa-Hasanağa-Mustafa­kemalpaşa İl Yolu Projesi ile Çınar­cık İçmesuyu Tesisleri Projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna Nilüfer ilçesi, Beşevler, Demirci, Alaattinbey, Hasanağa, Yaylacık, Çalı, Tahtalı ve Kayapa mahalleleri sınırları içerisinde söz konusu proje güzergahına rastlayan kesimde araziye girilebilmesi ve yol yapım çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsan­ları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, kararın Bursa’nın yol ihtiyacının karşılanması yönüyle çok önemli oldu­ğunu bildirdi.

Demir, “Bursa’nın güneyinde yer alan Hasanağa, Balkan, Kızılcıklı ve Kayapa gibi mahallerimiz, Hasanağa ve Kayapa mahallelerimizde bulunan organize sa­nayi bölgelerimiz ve daha güneyde yer alan Mustafakemalpaşa ilçemiz sıranın kendilerine gelmesini sabırla beklemek­tedirler’ demiştik. Resmi Gazete’de belirti­len Bursa Kayapa-Hasanağa-Mustafa- kemalpaşa İl Yolu Projesi acele kamulaş­tırma kararı sadece Kayapa ve Hasanağa bölgelerinde yaşayan yurttaşlarımız için değil, Mustafakemalpaşa’da yaşayan yurttaşlarımız ve aslında tüm Bursamız için bir kazanımdır” dedi.