Zorlu Enerji’ye çevreci ödül

Zorlu Enerji’nin iklim kri­zinin etkilerini azaltmak için 2010 yılında hayata geçi­rerek bugüne kadar yaklaşık 420 bin fidan diktiği “Sıfır Kar­bon Ayak İzi Ormanları” Pro­jesi, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsa­mında verilen “Enerjimiz Ge­leceğimiz” ödülünü aldı.

Ödülü Enerji ve Tabii Kay­naklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in elinden alan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, karbon emis­yonunu azaltmaya katkı alanındaki çabalarının takdir görmesinden duy­dukları memnuniyeti dile getirerek te­şekkür etti.

“Sürdürülebilir bir dünya en önemli motivasyonumuz”

Faaliyetlerini, Türkiye’nin sürdürüle­bilirlik alanındaki büyümesine katkı sunma amacıyla sürdüren bir şirket ola­rak 2030 yılına kadar operasyonların­dan kaynaklanan emisyonları sıfırlama hedefi doğrultusunda çalıştıklarını be­lirten Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, ça­balarının takdir görmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve şunları söyledi: “Projemizin bu yıl içindeki ikinci ödülünü TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elinden almak gurur verici. 2030 yılına kadar toplam üretim içinde yenile­nebilir enerjinin payını yüzde 100’e çıkarma, operasyon ve enerji üretiminde net sıfır emisyona sahip bir kurum olma ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için 10 milyon TL yatırım yapma hedefimiz var. Yanı sıra 2040 yı­lına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle çalış­malarımızı yürütüyoruz.

Bu yılın başında bu projemizle Sürdü­rülebilir Kalkınma Amaçları Ödülle­ri’nde İklim Eylemi kategorisinde de gümüş başarı ödülünün de sahibi olduk. Küresel iklim krizinin tüm dün­yanın en önemli gündem maddelerin­den biri olduğu günümüzde, sürdürülebilir bir gezegen ve toplum için çalışmak en önemli önceliğimiz ol­maya devam edecek.”