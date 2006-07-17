Yüzde 63.5 vergi kabul edilemez

Bir otomobilin fabrika çıkış fiyatı üzerindeki vergisinin yüzde 63.5e ulaşması TAYSİB Başkanı Erkut Özermanı isyan ettirdi.

Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçılar Birliği (TAYSİB) Başkanı Erkut Özerman, 1.6 motor gücüne sahip bir otomobilin fabrika çıkış fiyatı üzerindeki vergi yükünün yüzde 63,5'e ulaştığını belirtti. Özerman, "Bu, kabul edilebilir bir oran değil. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alamayan hükümetler, dolaylı vergilere yükleniyor. En büyük faturayı da otomotiv gibi kayıtlı sektörler ödüyor. Burada yapılması gereken; vergi oranlarını makul seviyelere çekmektir. Birtakım sektörlere KDV indirimi gibi imkanlar sağlanıyor. İndirim yapılacaksa tüm sektörlere yapılmalı dedi.

Hedef tutacak

Otomotiv ihracatının 2006'ya düşüşle başladığını, Mayıs ayına kadar da düşük oranlı artışlar kaydettiğini anımsatan Özerman, özellikle Haziran ayındaki yüzde 42'lik artışın sevindirici olduğunu söyledi. İhracatın, yılın ilk yarısında yüzde 11,6 oranında artarak 7 milyar 404 milyon doları bulduğuna işaret eden Özerman, "Bu rakamlar gösteriyor ki, 14 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefi tutacak diye konuştu. Hyundai projesi gibi dev projelerin ihracata ivme kazandıracağını, ancak ufukta böyle bir projenin görünmediğini dile getiren Özerman, bu yatırımların sektöre yönelik teşviklerle yakından ilgili olduğuna da işaret etti. İhracat artışının tek başına döviz kurlarındaki dalgalanmaya bağlanamayacağını ifade eden Erkut Özerman, sektördeki girdilerin önemli bir bölümünün dövizle temin edildiğine dikkat çekti. Özerman, kurların ithal araçların satışlarına olumsuz yansıyacağını da kaydetti.