Yeşil Ekonomi ve İklim  Değişikliği Müdürlüğü kuruldu

Bu doğrultuda bünyesinde “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” kuran TCMB, iklim değişikliğinin finansal sistem içerisinde ortaya çıkarabileceği kırılganlıkları ve fırsatları tespit edebilmek ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla gerekli adımları atmayı hedefliyor.

Yeni kurulan “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” ile konuya ilişkin faaliyetleri ayrı bir idari yapılanma altında yürüten az sayıdaki merkez bankasından biri olacak TCMB, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşla yakın iş birliği içinde çalışarak öncü role sahip olmayı amaçlıyor.

Gelişmiş ülkeler çalışmalara başladı

Küresel iklim değişikliği kaynaklı risklerin, ekonominin genelini ve finansal sistemi etkiliyor olması, iklim değişikliği ile ilgili değişikliklerin merkez bankaları tarafından takip edilmesini ve bu konuların para politikası stratejilerine dahil edilmesi gerekliliğini beraberinde getirdi.

Bu çerçevede son yıllarda G20, Uluslararası Para Fonu (IMF), Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, iklim değişikliği ile ilgili finansal uluslararası koordinasyonu sağlamak için çalışmalar yapıyor. Avrupa, İngiltere, Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ülke merkez bankaları da iklim değişikliğinin para politikalarında oluşturacağı etkilere yönelik somut adımlar atmaya başladı. Avrupa Merkez Bankası bununla ilgili bir eylem sunarken, İngiltere Merkez Bankası yeşil tahvil alımına geçeceğini açıkladı. Japonya Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası ise kurdukları komitelerle süreci yakından takip ediyor.

