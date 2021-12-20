Yenice OSB’de tapular sahiplerini buldu

Yenice OSB tapu teslim töreni, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törene, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yenice Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nedim İncebay ve müteşebbis işadamları katılım gösterdiler. 2012 yılında Yenice Sanayici ve İşadamları Derneği’nin girişimleriyle 2015 yılında ıslah sürecine başlayan, 2 yıldan kısa sürede ıslah sürecini tamamlayıp 2017 yılında OSB statüsüne hak kazanan Yenice OSB, 2017 yılından 2021 yılına kadarki süreçte bölge müdürlüğü binasının OSB sınırları içerisinde yapılması, 5 kilometrelik altyapının, 10 bin metrekareyi aşkın üstyapıların yapılması, 15 bin metrekareyi aşkın OSB’ye parsel kazandırılması gibi süreçlerin nihayetinde geçen yıl Nisan ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın emsal katsayısındaki iyileştirmeyi mevzuatlaştırması sonucu 0.7 olan emsal katsayısını 1’e çıkardı. Bu karar sonucunda yapılabilir inşaat alanı yüzde 50 oranında arttı.

Genişleme çalışmaları sürecek

Törende konuşan Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nedim İncebay, “20 Nisan tarihinde emsal 1 olan mevzuatın yayınlanmasıyla birlikte pandemiyi fırsata çevirip başlattığımız inşaat alanı iyileştirme sürecini başarıyla sonuçlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreç için Yenice OSB’nin genişleme çalışmalarını başlattık” şeklinde konuştu.

1 milyon 200 bin metrekare genişleme alanı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Yenice OSB’miz büyümeye, gelişmeye devam ediyor. İnegöl şehri sanayi şehri, sanayi alanlarının ivedi şekilde büyümesine, gelişmesine, modernleşmesine ihtiyacı var. Yenice OSB’miz de özellikle son 3 yıldır yapmış olduğu çalışmalarla birlikte gerçekten iyi bir OSB hüviyetine büründü. Mevcut alan kadar bir genişleme alanı öngörülüyor. Bu da İnegöl sanayisi için önemli bir adım. İnşallah 1 milyon 200 bin metrekarelik genişleme alanı da bir an önce biter, sanayicilerimiz sanayi alanlarına yerleşmiş olurlar” diye konuştu. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da gelişmelerden duydukları mutluluğu dile getirerek, tapuların işadamlarına hayırlı olmasını dilediler. Konuşmaların ardından geçilen törende tapular müteşebbis işadamlarına teslim edildi.

