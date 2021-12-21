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Yeni düzenlemenin ayrıntıları saat 14,00'te açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak." dedi.

Gündem 21.12.2021, 12:04
Yeni düzenlemenin ayrıntıları saat 14,00'te açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak." dedi.

#Türk lirası #döviz #Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
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