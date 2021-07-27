Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Yapılandırma Kanunu ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi mümkün olacak.

Yapılandırma Kanunu trafik borçlarının ödenmesine yönelik kolaylıklar da sağlıyor. Buna göre Kanun, ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borç ve trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesine imkan sağlayacak. Muayenesi yaptırılmamış araçlara da 31 Aralık tarihine kadar avantajlı şekilde muayene yaptırma fırsatı verilecek.

Öğrenim ve katkı kredisi borcu bulunanlar da Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanabilecek. Bu borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ – ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanacak ve ödeme kolaylığı sağlanacak.

Kanun kapsamında dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması sağlanırken, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların da yapılandırılmasına imkan sağlanacak. Bununla birlikte; 2016 - 2020 yılları arasında Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması imkanı tanınacak.

Yapılandırma Kanunu’yla birlikte işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması, uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması mümkün olacak.

Kanun; 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılmasına da imkan tanıyacak.

Yapılandırmanın sağladığı ödeme kolaylıkları

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Yapılandırma Kanunu’nun sağladığı ödeme kolaylıkları hakkında ise şu bilgilendirmelerde bulundu;

Yapılandırılan tutarlar peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar 6, 9, 12 ve 18 taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemelerde ise Yİ – ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak.

Trafik para cezaları ve diğeri idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise borcun asıl tutarından yüzde 25 indirime gidilecek. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ – ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 ve trafik para cezaları ile diğer idari para cezaları asılarında yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda da vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de ödenebilecek. Ancak ilk iki taksidin süresinde ödenmemesi durumunda, kişi yapılandırma imkanından yararlanamayacak.

Son başvuru 31 Ağustos

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuruda bulunması gerektiği çağrısında bulundu.

Açıklamada borcunu taksitlendirmek isteyenlerin başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi olan www.gib.gov.tr ya da -Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabilecekleri bilgisine yer verildi.