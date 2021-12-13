Yapı malzemeleri ihracatta hız kesmiyor

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 1,8 milyar dolar ile Birleşik Krallık’a gerçekleştirildi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, “Türk yapı malzemeleri sektörü olarak yılın son ayına da son derece yüksek ihracat rakamlarıyla girdik. Hedefimiz bu yılı en iyi seviyede kapatıp yeni yılda yeni hedeflere odaklanmak” dedi.Türkiye’nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 224 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta yükselişine devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı bu yıl ocak-kasım döneminde, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 46,82 oranında artarak 28,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde değerde en yüksek artışa sahip ürün grubu yüzde 64,64 ile demir çelik bazlı ürün grubu oldu. Yılın ilk on bir ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,8 milyar dolar ile Birleşik Krallık oldu. Bunu sırayla İsrail ve Almanya takip etti.

