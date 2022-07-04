Üretimin karnesi
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerini yayınladı.
Buna göre ülkemizde geçtiğimiz yıl 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil, 12 milyon 80 bin 549 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 adet kombi, 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton ve 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 liralık tıbbi ilaç üretildi.
Üretimden satışlar arttı
Bir önceki yıl firmaların ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 4 trilyon 213 milyar 804 milyon lira oldu. Bu değer 2020 yılında 2 trilyon 495 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Söz konusu yılda üretimden yapılan satış tutarının yüzde 14,2’sini ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,4 ile gıda sanayi ürünleri, yüzde 8,4 ile tekstil sanayi ürünleri ve yüzde 8 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı takip etti.
Yüksek teknolojinin payı yüzde 3
İmalat sanayinde 2021 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında yüksek teknoloji ürünlerin toplam satıştaki payı yüzde 3 oldu. İmalat sanayinde bir önceki yıl üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 50,3’ünü ara mallar, yüzde 21,4’ünü dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 5,6’da kaldı.