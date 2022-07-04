Üretimin karnesi

Buna göre ülke­mizde geçtiğimiz yıl 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil, 12 mil­yon 80 bin 549 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 adet kombi, 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton ve 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 liralık tıbbi ilaç üretildi.

Üretimden satışlar arttı

Bir önceki yıl firmaların ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 4 trilyon 213 milyar 804 milyon lira oldu. Bu değer 2020 yılında 2 trilyon 495 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Söz konusu yılda üretimden yapılan satış tutarının yüzde 14,2’sini ana metal sanayi ürün­leri oluşturdu. Bunu yüzde 12,4 ile gıda sanayi ürünleri, yüzde 8,4 ile tekstil sanayi ürünleri ve yüzde 8 ile motorlu kara ta­şıtı, treyler ve yarı treyler imalatı takip etti.

Yüksek teknolojinin payı yüzde 3

İmalat sanayinde 2021 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında yük­sek teknoloji ürünlerin toplam satıştaki payı yüzde 3 oldu. İmalat sanayinde bir önceki yıl üretilen ürün­ler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 50,3’ünü ara mallar, yüzde 21,4’ünü dayanıksız tüketim malları oluş­turdu. Enerjinin payı ise yüzde 5,6’da kaldı.