Üretim, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle güçleniyor

Türkiye’yi sanayi ve tek­noloji alanlarında geliş­tirecek, yerli ve milli üretimi güçlendirip ülkenin uluslar­arası alanda rekabet gücünü büyütecek Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı giderek artarken bu durum tasarım ve patent sayılarına da yan­sıdı.

Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye’de 53 yeni Ar-Ge merkezi belgesi verildi. Böy­lece faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 1260’a ulaştı.

AR-GE merkezlerinde istih­dam 77 binin üzerine çıkar­ken tamamlanan proje sayısı 52 bin 659’u, tescil edi­len ulusal veya uluslararası patent sayısı 10 bin 132’yi buldu. Buralardan başvu­rusu yapılan ulusal ve ulus­lararası patent sayısı 21 bin 903 olarak kaydedilirken ya­bancı ve yabancı ortaklı firma sayısı 194 oldu.

Kırıkkale’de de Ar-Ge mer­kezi kurulmasıyla bu mer­kezlerin faaliyete geçtiği il sayısı 53’e çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı’ndan onaylı 129 Ar-Ge merkezinin bulunduğu Bursa, bu alanda İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nin ardın­dan dördüncü il oldu.

54 Ar-Ge merkeziyle Bur­sa’da en fazla Ar-Ge merke­zine sahip sektör otomotiv oldu. Bunu 25 Ar-Ge merkezi ile makine ve 17 Ar-Ge mer­kezi ile tekstil izledi.

Tasarım merkezlerinin sayısı da artıyor

Yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin üre­timi amacıyla tasarım faa­liyetleri de AR-GE çalışmaları gibi destek kap­samına alındı.

Geçen yıl 8 yeni tasarım merkezi belgesi verildi, böylece faaliyette olan ta­sarım merkezi sayısı 320’ye ulaştı. Tasarım merkezle­rinde istihdam sayısı 7 bin 729’u bulurken tamamla­nan proje sayısı 9 bin 719, tescil edilen ulusal ve ulus­lararası patent sayısı 193, başvurusu yapılan ulusal ve uluslararası patent sa­yısı 427 ve yabancı veya yabancı ortaklı firma sayısı 33 olarak kayıtlara geçti.

Sivas’ta kentin ilk tasa­rım merkezi kuruldu. Böy­lece tasarım merkezi bulunan il sayısı 29’a çıktı.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerine destekler

Ar-Ge ve tasarım merkez­lerinin daha da gelişmeleri ve kendi teknolojilerini üret­melerine imkan sağlamaları için çeşitli destekler verili­yor. Yapılan AR-GE harca­malarının kurum kazancının tespitinde tekrar indirim konusu yapılması, belirli kriterleri sağlayan merkezlerin ilave AR-GE in­diriminden yararlanması, doktoralı olanlar için yüzde 95, yüksek lisanslılar için yüzde 90 ve diğerleri için yüzde 80 gelir istisnası sağ­lanması bu destekler ara­sında yer alıyor.

Devlet tarafından karşı­lanması, damga vergisi istis­nası, siparişe dayalı AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde si­pariş verene de etki edecek şekilde harcamalara ilişkin indirim imkanı veriliyor.