Üreten kadınlar buluştu

Kadının kooperatiflerinin el emeklerini sergileme fırsatı bulduğu ‘Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten ve Atilla Ödünç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Tarım Orman İl Müdür Vekili Esra Uzun ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehirden 2 milyon liralık destek

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerinin taleplerinin karşılanması için her türlü desteği sağladıklarını belirterek, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon liralık destek sağladıklarını söyledi. Bursa’daki kooperatif ve derneklerin ürettiği ürünlerin internet aracılığıyla tüm Türkiye ve dünyaya satılmasını hedeflediklerini vurgulayan Aktaş, “Kadınlarımız başta olmak üzere üreticilerin kazançlarını arttırma hedefimizin yanında, sağlıklı beslenmek isteyen herkesin iyi gıdalara makul fiyatlarla ulaşabilmesini de amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.



7’den 27’ye yükseldi

Türk kadınının yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini dile getiren Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de kadının hayatın her alanında olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı liderliğine bugüne kadar kadınlara yönelik birçok önemli projenin hayata geçirildiğini belirten Vekil Gözgeç, “Bursa’da kadın kooperatifi sayımız 2018’de sadece 7 taneydi. Bugün Bursa’da 27 tane kooperatifimiz var. Bunda kadınların emeği var, kadınların başarısı var” diye konuştu. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ve Bursa Tarım Orman İl Müdür Vekili Esra Uzun da birer konuşma yaparak kadınlara desteklerini dile getirdi.

