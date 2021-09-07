UPB’nin yeni başkanı Dinçer Tomruk oldu

Uluslararası Patent Birliği’nin (UPB) Olağan Genel Kurul toplantısı UPB Birlik Merkezi olan BUTGEM Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 2020 ve 2021 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurul’da, önümüzdeki 2 yıl boyunca görevde olacak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları da belirlendi.

2017 yılından bu yana Erdem Kaya’nın başkanlığını yürüttüğü yönetim kurulunda başkan yardımcılığını yapan Dinçer Tomruk, Genel Kurul’un ardından başkanlık görevini devraldı.