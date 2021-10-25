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Unutmadık seni Hocam
Başyazarımız, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Yönetim Kurulu Üyesi, ünlü iktisatçı Prof. Dr. İlker Parasız’ın aramızdan ayrılışının 6’ncı yıl dönümü.
Gündem 25.10.2021, 23:16
Türkiye’ye, Bursa’ya ve bu ülkenin gençlerine kazandırdıklarınla, gazetemizde bıraktığın birbirinden değerli yazılarınızla sizi hala unutmadık, unutmayacağız da Hocam…
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