UNICERA İstanbul 2 Kasım’da kapılarını açıyor

UNICERA İstanbul Fuarı’na 8 Bursa firması katılacak. Fuarda, banyo ürünlerinden, zemin-duvar kaplamalarına, seramik işleme teknolojilerinden, mutfak ve dekorasyon ürünlerine kadar, bin 200’ün üzerinde markanın en yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve teknolojileri, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER), iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA İstanbul, milyonlarca dolarlık ihracat potansiyeline ev sahipliği yapacak.

UNICERA İstanbul - Uluslararası Seramik

Banyo Mutfak Fuarı’na katılacak Bursa firmaları:

•Yerekonmazlar Mobilya

•Belinza Mobilya

•Berr Yapı

•Limra Yapı Malzemeleri

•Aquanil Yapı Malzemeleri

•Netdeko Elektronik Yazılım

•Marta Banyo

•İbrahim OrakçıCam İşleme