UİB’in eylül ihracatı 2,5 milyar dolar

UİB’in 2021 Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Eylül ayındaki ihracatı 2 milyar 581 milyon 679 bin 477 dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 31 milyar 144 milyon 130 bin 476 dolar olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın son çeyreğine girdiğimiz bugünlerde, ihracattaki artış trendinin kısmen de olsa devam ettiğini ifade ederek, hedeflerinin bu yılı en iyi şekilde kapamak olduğunu belirtti.Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Ekonomimiz; ihracatçımızın kabiliyeti, iş dünyamızın yatırım iştahı ve üretimimizin gücü sayesinde yaşanan bu küresel krizi en az zararla atlatırken, gösterilen iyi performansla da dünyadaki diğer ülke ekonomilerinden pozitif ayrılmaya devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışı fuarların yavaş yavaş fizikiye dönmesi ve uluslararası uçuşların gün geçtikçe artması ihracata olumlu yansıyacaktır. Mevcut potansiyelimizle ve ortaya koyulan ihracat vizyonuyla gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

OİB’in ihracatı Eylül ayında 2,1 milyar dolar

Eylül ayında 2 milyar 102 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), toplam ihracat içindeki payı yüzde 81,43 oldu. OİB’in geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 897 milyon dolar olarak açıklandı.

4 birliğin ihracatı arttı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 120,1 milyon dolar ihracata imza attı. Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 27 artırarak, 95,5 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi.Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Eylül ayında bir önceki yılın eylül ayına kıyasla yüzde 3,74 artışla 21,8 milyon dolar tutarında ihracat yaparken, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise bu dönemde ihracatını yüzde 36,5 artırarak 26,1 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 10 artışla 215,8 milyon dolar olarak açıklandı.