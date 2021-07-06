UİB, yılın ilk yarısını artışla kapadı

UİB’in Haziran 2021 ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 artışla 2 milyar 501 milyon 606 bin dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 13,5 artışla 30,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın ilk yarısındaki ihracat performansını şu sözlerle değerlendirdi: “2020 yılı tamamen salgınla mücadele etme ve ekonomilerin de bu durumdan en az hasarla çıkma dönemiydi. 2021 yılının ilk yarısının da toparlanma dönemi olacağını, salgının kontrol altına alınması ve aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla yılın ikinci yarısında iyileşmeler görebileceğimizi belirtmiştik. Açıklanan haziran ayı ihracat rakamları yılın ilk yarısı itibariyle hepimizi mutlu etmiş, gelecek adına daha da umutlanmamızı sağlamıştır.”

“Haziran ayında tüm sektörlerimiz ihracatını artırmayı başardı” diyen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Yılın ilk yarısında rekor bir ihracat seviyesine ulaştık. Umarım diğer yarısı da bu rekorun üzerine koyacağımız bir dönem olur. İhracatçılarımız tüm zorluklara rağmen büyük bir fedakârlıkla üretmeye ve başarmaya devam ediyor.

Salgının neticesinde küresel bir krizin yaşandığı ve rekabet koşullarının zorlaştığı böyle bir dönemde bu başarıyı göstermek çok önemlidir.

Ancak her zaman söylediğimiz gibi sürdürülebilir bir ekonomi ve daha büyük başarılar için ihracat odaklı üretim stratejisinden ve yüksek katma değerli üretimden asla vazgeçmemeliyiz. Bu vesile ile yılsonunda 200 milyar dolar sınırını aşma hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bu döneme katkı sunan tüm ihracatçılarımıza bir kez daha teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

OİB’in ihracatı haziranda 2 milyar dolar

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1’lik artışla 1 milyar 995 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla 25 milyar 590 milyon dolar olarak açıklandı.



UTİB ihracatı haziranda 120 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 51 artışla 120 milyon dolar ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 18,6 artışla 1 milyar 216 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB’ten haziranda

89 milyon dolar ihracat

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 artışla 89 milyon 457 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 888,9 milyon dolar olarak açıklandı.



UMSMİB’in ihracatı haziran ayında 22 milyon dolar

Haziran ayında bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 75,7 artışla 22 milyon 582 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 33 artışla 216 milyon dolar civarlarında ihracat gerçekleştirmiş oldu.



UYMSİB’ten haziranda 31 milyon dolar ihracat

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 30 milyon 925 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 154 milyon dolar olarak açıklandı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,35 artışla 242,8 milyon dolar olarak açıklandı.