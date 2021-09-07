TÜYİDER, İTO Başkanı’nı ziyaret etti

TÜYİDER Başkanı İbrahim Doğangün, sektörün yoğunlaştığı İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir bölgesi sanayi odaları başta olmak üzere kamu, yerel ve OSB yönetimlerinden beklentilerinin planlı, aşamalı ve sonuç odaklı bir iş birliği yürütmek olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin yüzey işlemler alanında uzak-yakın ticari ilişkide olduğu tüm ülkelere yönelik sektörün temsilcisi olduklarını ifade eden TÜYİDER Başkanı İbrahim Doğangün, “Yüzey İşlemlerin, millileştirme ve güncel teknolojiyi yakalama ve de üzerine çıkma hedefiyle büyük atak içerisinde olan savunma, uzay ve havacılık, haberleşme ve bunlara ilişkin elektronik sistemler üretimi başta olmak üzere pandemi ile yüzeyin önem kazandığı otomotiv, beyaz eşya, ev eşyaları, armatür, inşaat, savunma, makine gibi genel endüstrilerin yanı sıra tıp, gıda gibi alanlarda da önemi daha da artmıştır.

Tüm yüzey işlemlerin, her türlü endüstriyel üretimlerin ön, ara veya son aşamasında ihtiyaç duyulan kumlama, yıkama temizleme, boyama ve kaplama işlemleriyle gerek fonksiyonel gerek işlevsel en kritik aşamalarını oluşturduğunu söyleyen TÜYİDER Başkanı İbrahim Doğangün, bu nedenle hizmet sağladığı tüm ana ve alt sektörler üzerinde gelişimlerini etkileme yönünde stratejik belirleyici role sahip olduğunu ifade etti.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç, TÜYİDER’in başta savunma sanayii olmak üzere çok önemli sektörlere hizmet veren kilit bir iş kolunu temsil ettiğini belirterek, İTO olarak her konuda iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.