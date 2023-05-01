Türkiye’nin ilk batarya fabrikası Bursa’da kuruluyor

Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Bur­sa’nın Gemlik ilçesinde atıldı.

Togg’un satışa sunulmasıyla Türkiye’nin giderek gelişen elektrikli araç sektöründe “artık ben de varım” dediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi elek­trikli araçlarla birlikte şarj ve batarya tekno­lojilerinde de Avrupa’nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk” dedi.

Türkiye’nin yeşil teknolojiler ko­nusunda ilerlemesinin sadece çevre açısından değil aynı zamanda eko­nomik ve stratejik açıdan da önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaş­kanı Erdoğan, özellikle batarya tek­nolojileri alanında yapılan yatırımların Türkiye’nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Siro’nun dünyaya gerçekleştireceği ihracat, yerli elektrikli araç üreticile­rine yapacağı tedarik, geliştireceği fikri mül­kiyet hakları ve nitelikli istihdamla ülke­mize çok ciddi bir ekonomik değer kazandıracağının altını çizen Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siro, bu yatı­rımla 10 yılda milli gelire 30 milyar euronun, cari açığın azaltılmasına 10 milyar euronun üzerinde katkı sağlayacak, istihdama da 7 bin çalışanla destek verecek­tir” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va­rank ise, Türkiye’nin otomobil fabrikasından sonra batarya fabrikası yatırımını da Bursa’ya kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını arz ettiğini dile getirdi.

“Enerjiyi depolayabilen kazanacak”

Togg ile birlikte ‘yarının pet­rolü’ olarak nitelendirilen ba­tarya teknolojileri alanında önemli bir fırsat yakalanacağını kaydeden Türkiye Odalar ve Bor­salar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Yarının dün­yasında enerjiyi yer altından çı­karabilen değil, depolayabilen kazanacak” dedi.