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Türkiye’nin ilk batarya fabrikası Bursa’da kuruluyor

Togg ile Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü İnşaatı başladı.

Gündem 01.05.2023, 23:20
Türkiye’nin ilk batarya fabrikası Bursa’da kuruluyor

Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Bur­sa’nın Gemlik ilçesinde atıldı.

Togg’un satışa sunulmasıyla Türkiye’nin giderek gelişen elektrikli araç sektöründe “artık ben de varım” dediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi elek­trikli araçlarla birlikte şarj ve batarya tekno­lojilerinde de Avrupa’nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk” dedi.

Türkiye’nin yeşil teknolojiler ko­nusunda ilerlemesinin sadece çevre açısından değil aynı zamanda eko­nomik ve stratejik açıdan da önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaş­kanı Erdoğan, özellikle batarya tek­nolojileri alanında yapılan yatırımların Türkiye’nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Siro’nun dünyaya gerçekleştireceği ihracat, yerli elektrikli araç üreticile­rine yapacağı tedarik, geliştireceği fikri mül­kiyet hakları ve nitelikli istihdamla ülke­mize çok ciddi bir ekonomik değer kazandıracağının altını çizen Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siro, bu yatı­rımla 10 yılda milli gelire 30 milyar euronun, cari açığın azaltılmasına 10 milyar euronun üzerinde katkı sağlayacak, istihdama da 7 bin çalışanla destek verecek­tir” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va­rank ise, Türkiye’nin otomobil fabrikasından sonra batarya fabrikası yatırımını da Bursa’ya kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını arz ettiğini dile getirdi.

“Enerjiyi depolayabilen kazanacak”

Togg ile birlikte ‘yarının pet­rolü’ olarak nitelendirilen ba­tarya teknolojileri alanında önemli bir fırsat yakalanacağını kaydeden Türkiye Odalar ve Bor­salar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Yarının dün­yasında enerjiyi yer altından çı­karabilen değil, depolayabilen kazanacak” dedi.

#TOGG #Farasis
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