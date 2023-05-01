Türkiye’nin ilk batarya fabrikası Bursa’da kuruluyor
Togg ile Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü İnşaatı başladı.
Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Bursa’nın Gemlik ilçesinde atıldı.
Togg’un satışa sunulmasıyla Türkiye’nin giderek gelişen elektrikli araç sektöründe “artık ben de varım” dediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa’nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk” dedi.
Türkiye’nin yeşil teknolojiler konusunda ilerlemesinin sadece çevre açısından değil aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımların Türkiye’nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Siro’nun dünyaya gerçekleştireceği ihracat, yerli elektrikli araç üreticilerine yapacağı tedarik, geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla ülkemize çok ciddi bir ekonomik değer kazandıracağının altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siro, bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar euronun, cari açığın azaltılmasına 10 milyar euronun üzerinde katkı sağlayacak, istihdama da 7 bin çalışanla destek verecektir” şeklinde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Türkiye’nin otomobil fabrikasından sonra batarya fabrikası yatırımını da Bursa’ya kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını arz ettiğini dile getirdi.
“Enerjiyi depolayabilen kazanacak”
Togg ile birlikte ‘yarının petrolü’ olarak nitelendirilen batarya teknolojileri alanında önemli bir fırsat yakalanacağını kaydeden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Yarının dünyasında enerjiyi yer altından çıkarabilen değil, depolayabilen kazanacak” dedi.