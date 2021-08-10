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Türkiye’nin en kapsamlı istihdam projesi: BİKO
Bursa Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlarla personel arayan işletmeleri daha sağlıklı ve kurumsal çatı altında buluşturmak hedefiyle Türkiye’deki en kapsamlı istihdam projesi olan Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi’ni (BİKO) hizmete aldı.
Gündem 10.08.2021, 00:22
Bursa’nın 17 ilçesinde altyapıdan ulaşıma, kültürden spor faaliyetlerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasına ve iş arayanlara ekonomik anlamda destek olabilecek projeleri de hayata geçiriyor. Milli istihdam seferberliği doğrultusunda her sene iş arayanlarla işverenleri ‘İnsan Kaynakları ve İstihdam Günleri’nde bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki en kapsamlı istihdam projesi olan BİKO’yu hizmete sunmaya başladı.
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