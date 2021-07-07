Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Angola'nın enerji sektöründe önemli iş birliklerini hayata geçirebileceklerine inandığını belirterek, "Türkiye'nin Afrika'daki yatırımlarının piyasa değeri 6 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı 1500'ü, projelerin ekonomik büyüklüğü ise 70 milyar doları aştı." dedi.

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Türkiye–Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Toplantısı'nda, Türkiye'nin iş birliği yaptığı her ülkede kazan-kazan esasına göre hareket ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, Afrika stratejisini uygulamaya başladığı 2003 yılından beri kıtayla olan ilişkilerini çok boyutlu bir şekilde geliştirmeye başladığını ifade eden Dönmez, "Türkiye'nin Afrika'daki yatırımlarının piyasa değeri 6 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı 1500'ü, projelerin ekonomik büyüklüğü ise 70 milyar doları aştı." diye konuştu.

Dönmez, bu kapsamda Türkiye-Angola ticari ve ekonomik ilişkilerinin son dönemde hızla geliştiğine değinerek, "2020'de ticaret rakamlarımıza baktığımızda, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 250 milyon dolar olduğu görülüyor. Bu rakamın 183 milyon dolar kadarı Türkiye'nin Angola'ya ihracatından, 67 milyon dolar kadarı ise Angola'nın Türkiye'ye ihracatından müteşekkil. Yapacağımız ortak çalışmalarla, ikili ticaretimizin dengeli şekilde daha da artırılmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk ve Angola özel sektörlerini bir araya getiren etkinlikleri artırmayı ve iş insanlarını daha fazla bir araya getirmeyi hedeflediklerini aktaran Dönmez, "Enerji ve madenler konusunda Angola'nın doğal kaynakları ile Türkiye'nin tecrübesi iki ülke arasında yüksek bir işbirliği potansiyeline işaret etmektedir. Bu bağlamda, petrol ve petrol ürünlerinin ticareti, LNG ticareti, elektrik üretim, iletim ve dağıtımı, enerji tesislerinin bakımı ve modernizasyonu alanlarında ülkelerimiz arasında önemli işbirliklerinin hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türk Hava Yollarının Angola'ya yolcu ve kargo seferi düzenlemesine imkan tanıyacak Hava Ulaştırma Anlaşmasının da bu ay içerisinde imzalanacağını ifade ederek, "Doğrudan seferlerin başlamasıyla Türkiye-Angola ticaret ve yatırım ilişkilerinin önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Benzer şekilde, iki ülke gündeminde olup da henüz imzalanmamış KOBİ'ler, savunma sanayi, eğitim, gençlik ve spor gibi birçok alandaki iş birliği anlaşmalarının da bir an önce imzalanarak yürürlüğe girmesi hususunda KEK toplantısında mutabık kaldık. Ayrıca standardizasyon, kalibrasyon, uygunluk değerlendirme, tarım, balıkçılık, denizcilik alanlarındaki anlaşmaları da önümüzdeki dönem için planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Angola Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Diamantino Pedro Azevedo da KEK toplantısının başarıyla tamamlanmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, tarafların önümüzdeki dönemde enerji alanındaki iş birliğine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Toplantı kapsamında ekonomik ve sosyal alanlarda alınan kararların uygulanması amacıyla çalışmalarını yürüteceklerini bildiren Azevedo, Türkiye tarafının önerilerinin dikkatli şekilde takip edileceğini sözlerine ekledi.