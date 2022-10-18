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Türkiye enerji merkezi olabilir
Gündem 18.10.2022, 00:18 17.10.2022, 18:28
Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Avrupa’ya yönelik yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulabilir” ifadelerini kullandı.
Putin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de kullanılmayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyledi. Putin, “Baltık Denizi’nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz’e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa’ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulabilir” ifadelerini kullandı.
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