Türkiye enerji merkezi olabilir

Moskova’da düzenle­nen Rus Enerji Haf­tası kapsamında enerji piyasalarına ilişkin değerlen­dirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Avrupa’ya yönelik yö­nelik yakıt ve doğal gaz kay­naklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlaya­rak, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulabilir” ifadele­rini kullandı.

Putin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de kullanılma­yan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanı­labileceğini söyledi. Putin, “Baltık Denizi’nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz’e yön­lendirebiliriz. Böylece, Avru­pa’ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağ­layarak, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulabilir” ifadele­rini kullandı.