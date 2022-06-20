Türk tekstili Heimtextil’de görücüye çıkıyor
Ev tekstili sektörünün dünyadaki en önemli fuarı olarak gösterilen Heimtextil Frankfurt Fuarı, kapılarını açıyor. Türkiye’den 94 firmanın katıldığı fuarda Bursa’dan 15 firma yer alıyor.
Messe Frankfurt tarafından düzenlenen Heimtextil Frankfurt fuarı 21 Haziran tarihinde başlıyor. Bir defaya mahsus yaza özel olarak, Techtextil ve Texprocess fuarlarıyla aynı tarihte düzenlenen fuar 24 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Katılımcılar ve alıcılar, üç uluslararası ticaret fuarı formatı arasındaki sinerjiden faydalanacak.
Heimtextil Yaz Özel etkinliği aynı zamanda Avrupa’dan ve dünyanın birçok bir yerinden gelen tedarikçiler ve alıcılar için değerli bir kar getiren etkinlik olacak.
Sürdürülebilir üretimden tekstil ürünlerinin sergileneceği fuarda, uluslararası trend konseyi tarafından belirlenen 2022/23 sezonun trendleri sergilenecek. 3 gün sürecek fuar aynı zamanda önemli konuşmacıların konuk olacağı konferanslara da ev sahipliği yapacak.
Fuarda Türkiye’den 94, Bursa’dan da 15 firma stant açacak.
Heimtextile katılan Bursa firmaları
Ahmet Sabuncular Tekstil
Ali Bayhan Tekstil
Bezmez Ev Tekstil
BrodeArte Tekstil
Çevikel Tekstil
Dersiyon Tekstil
Fabricana Tekstil
Harput Tekstil
İki Yıldız Örme Tekstil
İpekiş Mensucat
Küçükçalık Tekstil
Küçükerler Tekstil
Orca Home Teknik Tekstil
Polteks Tekstil Makinaları
Turkuaz Tekstil