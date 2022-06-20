Türk tekstili Heimtextil’de görücüye çıkıyor

Messe Frankfurt tarafın­dan düzenlenen He­imtextil Frankfurt fuarı 21 Haziran tarihinde başlıyor. Bir defaya mahsus yaza özel ola­rak, Techtextil ve Texprocess fuarlarıyla aynı tarihte düzen­lenen fuar 24 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ka­tılımcılar ve alıcılar, üç ulus­lararası ticaret fuarı formatı arasındaki sinerjiden faydala­nacak.

Heimtextil Yaz Özel etkinliği aynı zamanda Avrupa’dan ve dünyanın birçok bir yerinden gelen tedarikçiler ve alıcılar için değerli bir kar getiren et­kinlik olacak.

Sürdürülebilir üretimden tekstil ürünlerinin sergilene­ceği fuarda, uluslararası trend konseyi tarafından belirlenen 2022/23 sezonun trendleri ser­gilenecek. 3 gün sürecek fuar aynı zamanda önemli konuş­macıların konuk olacağı kon­feranslara da ev sahipliği yapacak.

Fuarda Türkiye’den 94, Bursa’dan da 15 firma stant açacak.

Heimtextile katılan Bursa firmaları

Ahmet Sabuncular Tekstil

Ali Bayhan Tekstil

Bezmez Ev Tekstil

BrodeArte Tekstil

Çevikel Tekstil

Dersiyon Tekstil

Fabricana Tekstil

Harput Tekstil

İki Yıldız Örme Tekstil

İpekiş Mensucat

Küçükçalık Tekstil

Küçükerler Tekstil

Orca Home Teknik Tekstil

Polteks Tekstil Makinaları

Turkuaz Tekstil