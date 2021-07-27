Turizmde çifte bayram

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile sezona hazırlanan turizmciler, Kurban Bayramı tatilini yoğun geçirdi. Sektörde, hizmetlerin aksamaması ve turistlerin güvenli bir tatil geçirmesi için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, sezona umutlu başladıklarını, özellikle iç pazarda bayram döneminde gerçekleşen hareketliliğin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Türkiye’nin her bölgesinde seyahat hareketliliği yaşandığını belirten Çorabatır, salgın nedeniyle evde kalan, geçen yıl tatil yapamayan insanların bu yıl ya tatil bölgelerine ya da aile ziyaretlerine yöneldiğini dile getirdi. Çorabatır, özellikle kıyı bölgelerinde önemli bir yoğunluğa ulaşıldığını vurgulayarak şöyle devam etti: “İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019’un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50’den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizmdeki hareketlilik, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.”

Turizmin sürekliliği için aşılanma şart

Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerinden asla taviz verilmediğini ancak turizmin devam etmesi için sadece turizmcilerin önlem almasının yeterli olmadığını vurgulayan Çorabatır, “Yerli ve yabancı misafirlerimizi davet ederken Güvenli Turizm Sertifika Programı kurallarına uyacağımızın sözünü verdik, taviz vermeden de uyguluyoruz. Salgın için şu anda en güçlü silah aşı. Ekonomideki hareketliliğin devam etmesi için insanlar bireysel sorumluluklarını yerine getirmeliler. İleriki günlerde de tatil yapabilmemiz ve tüm sektörlerin sürekliliği için aşılanmamız şart.”