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TOGG üretiminden ilk video paylaşıldı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.
Gündem 01.11.2021, 11:37 01.11.2021, 11:48
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabında çalışmalarla ile ilgili görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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