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TOGG üretiminden ilk video paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.

Gündem 01.11.2021, 11:37 01.11.2021, 11:48
TOGG üretiminden ilk video paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabında  çalışmalarla ile ilgili görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

#TOGG #TÜRKİYE #Twitter
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