Togg deneme üretimine hazırlanıyor

Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalarda son aşamalara gelindi. Togg Gemlik Tesisi, temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacak.

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanan Togg Gemlik Tesisi inşası planlar doğrultusunda ilerliyor. 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim akıllı cihazını banttan indirmeye hazırlanan Togg, Gemlik Tesisi’ndeki çalışmalarında son aşamalara geldi.

Parçalı denemeler başladı

Gövde binasındaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından, deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. C-SUV gövdesinde ilk boyasız denemelerin yapıldığı Avrupa’nın en temizi olan boyahanede, kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumunun ardından devreye alma çalışmaları başladı.

2022 yılı son çeyreğinde seri üretime hazır

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg’da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak.