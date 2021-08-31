TOBB Başkanı’ndan İznik’e okul sözü

İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Yılmaz’dan oluşan heyet Ankara da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette İznik’te artan nüfus yoğunluğu sebebiyle ihtiyaç duyulan ortaokul talebi Başkan Hisarcıklıoğlu’na iletildi. Yeşil Cami Mahallesinde İznik Belediyesi’ne ait bir yer okul için tahsis edilirken Başkan Hisarcıklıoğlu da okulun yapımı için İznik’e söz verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Bugün İznik heyeti olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldik. Kendilerine ilçemizi daha önceki ziyaretlerinde konuyu iletmiştik. Bizlerde Yeşil Cami Mahallemizde İznik Belediyemize ait bir yeri bu iş için tahsis ettik. Bugün kendilerinden de okulun yapımı için sözü aldık. İnşallah aksilik çıkmazsa ocak ayı içerisinde temelinin atılması planlanıyor. İznik’imize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

