Son Dakika
Ticaret Bakanı Muş: İhracata desteğimiz sürecek
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Gündem 16.10.2021, 10:06
Muş, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.
Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:
"2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."
15
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021