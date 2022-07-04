TEV kurban bağışlarını bekliyor

55 yıldır maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs desteği veren Türkiye’nin en köklü ve öncü vakıflarından TEV, gençlerin eğitimleri, hayalleri, hikayeleri devam etsin, okullarına dönebilsinler diye hayata geçirdiği ‘Yarıda Kalmasın’ projesiyle Kurban Bayramı’nı ihtiyaç sahibi gençler için unutulmaz kılıyor.

TEV, daha çok gencin hayatına dokunmak için bayram gibi özel günlerde paylaşmanın ve iyiliğin önemine dikkat çekiyor. TEV bu doğrultuda üniversiteli gençlerin TEV bursunu kazandıklarında yaşadığı sevinci bursiyerlerin kendi sesleriyle duyuran bir video film hazırladı.

Aylık 800 TL olarak belirlenen bursa desteğinde bulunmak isteyenler Türk Eğitim Vakfı’nın internet sitesinden online olarak bağış yapabiliyor.

TEV’in bayrama özel hazırladığı videoyu izlemek için;

https://youtu.be/kXGgeiJsrGs