Tekstilcileri BURTEX morali
Tekstil sektörünün 3 gün boyunca kalbinin attığı Bursa Textile Show (BURTEX) Fuarı, ziyaretçi yoğunluğu ve niteliğiyle, katılımcı firmaların önümüzdeki yıla daha güvenle bakmasını sağladı. Rusya, İspanya, İtalya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 40’ın üzerinde ülkeden gelen 500’ün üzerinde yabancı alıcı Bursa tekstilindeki son trendleri yerinde görerek, üreticilerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Ticaret Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 18 – 20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda 133 imalatçı firma ürünlerini sergiledi. Fuara Rusya, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere 40 ülkeden 500’ün üzerinde yabancı alıcı gelerek, Bursalı üreticilerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Pandemi ve Rusya – Ukrayna krizinin ardından geçtiğimiz yıllara göre oldukça yoğun geçen 8. BURTEX Fuarı, katılımcı firmaların yüzlerini güldürdü. Firmalar, Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk ve enerji krizine rağmen bu ülkelerden gelen talebin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Rusya’nın Türkiye’ye olan ilgisinin daha da artması ise fuarın diğer pozitif unsurlarından biri oldu.
“Heyecan verici bir fuar”
Fuarın açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, BURTEX’in sektörün ihracatına güç kattığını belirterek, “Heyecan verici bir fuara imza atıldı. Bursalı iş insanlarımızın ne kadar kaliteli ve marka ürünler ortaya koyduğunu, dünya piyasasına nasıl hitap ettiğini burada görmüş olduk” dedi.
Burkay’dan fuar müjdesi
BURTEX’in kendi alanında sayılı fuarlardan biri haline geldiğine dikkat çeken BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, “Bursa her geçen gün trendlerin ve modanın belirlendiği merkez konumunu güçlendiriyor” diye konuştu. Burkay konuşmasında, önümüzdeki BURTEX Fuarı’nın Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği müjdesini de verdi
“Tekstil DNA’mızdar var”
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin de, “Bu fuarımız güzel bir strateji ile kurgulandı. Aslında amaç fuar için fuar yapmak değil, firmalar için fuar yapmaktır. O yüzden buradan başlamasını çok değerli görüyorum. Bizim Bursa özelinde DNA’mıza kodlanmış, kültürümüzde olan tekstil geçmişimiz var” ifadelerini kullandı.
İpeker Tekstil Genel Müdürü
Katma değerli ürünlere yoğun ilgi
Bursa tekstil sektörü başka şehirlerde farklı fuarlara kendini endeksliyordu. Ancak Bursa, tekstilde Türkiye’nin lokomotifi. Özellikle belirli alanlardaki, bayan modasına yönelik kumaşta şehrimizin lider olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan böyle bir fuarın da kendi şehrimizde yapılması Bursa’nın kimliğini ön plana koyuyor. Sonuçta İpek Yolu’ndan bugüne ciddi bir tekstil kimliği var Bursa’nın. Fuarın da burada yapılmasıyla bu kimlik pekiştirilmiş oluyor. Bursa’nın tekstilde markalaşması açısından fuarı da kendi içinde yapıyor olması çok önemli. Fuarın çok sayıda ve belirli nitelikteki yabancı alıcıyı buradaki üreticiyle birleştirmesi de şehrimiz açısından büyük önem taşıyor.
Fuarımız her sene gelişerek devam ediyor. Firmalar olarak bizim için önemli olan ne kadar fazla ziyaretçinin geldiği değil, nitelikli alıcının gelmesi önemli. Bu fuarda bir Rus ziyaretçi ağırlığı vardı. Ancak bizim firmamız açısından önemli olan İspanyol, Hollandalı, Alman ve İtalyan müşterileri ağırlamaktı. Avrupa Birliği’nde modanın sürükleyicisi olan firmaların hepsini bu fuarda ağırlama fırsatımız oldu. Bu da Bursa için büyük kazanç.
Sürdürülebilirlik şu anda sektörümüz için ön planda. Daha kaliteli kumaşlara yönelme var. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde birçok firma durma noktasına geldi. Türkiye burada bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu açıdan fuarda, katma değerli, üst gam kumaşlara olan ilginin çok daha yoğun olduğuna şahit olduk. Siparişlerde azalma olması, neyle ilgili üretim yaptığınıza bağlı. Firma olarak ciddi bir yoğunluk içerisindeyiz. Üst gam kumaşlarda Avrupa’ya alternatif olabiliyorsanız, ekonomik durgunluktan çok etkileneceğinizi düşünmüyorum. Ancak orta ve alt segmentlerde hizmet veriyorsunuz ocak ayından sonra sıkıntılı bir dönem olacağını düşünüyorum. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Rus alıcılar dünyanın hemen hemen hiçbir yerinden alışveriş yapamaz hale geldi. Bu noktada Türkiye ciddi bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. Rusların ilgisinin giderek daha da artacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl zor bir sene olacak. Dünya bir çalkantının içinde. Özellikle enerji krizi herkesin bütçesini değiştirdi. Bu açıdan baktığınızda tekstil sektörü de bu gelişmelerden negatif etkilenecek.
Buradan pozitif çıkmanın tek yolu katma değerli ürünlerde alternatif olabilmek.
Davut GÜRKAN
Gürkan Brode Tekstil YKB
Fikir pazarlamaya başladık
Fuar, her sene edindiği tecrübeyle beraber üzerine koyarak gitti. Hem alıcılık hem de satıcılar noktasında ihtisaslaşmış oldu. Her geçen sene yurt dışından gelen alıcılar daha nitelikli hale geldi ve büyük firmalar burayı tercih etmeye başladı. Artık fuar kendini ispatlamış, konumu yerine oturmuş, alıcılar belirlenmiş, da Bursa’nın önde gelen firmaları olması sebebiyle sektöre önemli katkı sağlıyor. 40’tan fazla ülkeden gelen yabancı ziyaretçi fuarı ziyaret etti. Bunların birçoğu Avrupa ülkesi ve önde gelen firmaların temsilcileri. Avrupalı alıcılar daha niteliklidir ve seçerek alışveriş yapar. Fuara katılım sağlayan firmaların hepsi ihracatçı. Dolayısıyla bu fuarın bizim için önemi büyük. Bursa’nın tekstil sektöründe kendine has bir dinamizmi var. Bunu başka illerle mukayese etmek doğru olmaz. Çünkü her ilin tekstil alanında ihtisaslaştığı bir alan var. Bursa’nın da tekstilde birçok özelliği var. Bursa, lojistik olarak vazgeçilmez bir şehir. Bunun yanında imalat tedarikleri açısından, ipliğin imalatından tutun bunun dokunmasına ve kumaş haline getirilmesine ürünü mamul haline getiren en iyi şehirlerden biriyiz. Son dönemde konfeksiyon olarak dünyanın sayılı firmaları tarafından Bursa’nın tercih edilmesi de şehrimizin tekstil sektöründe hangi noktaya geldiğini gözler önüne seriyor. O da bizim için önemli. Ayrıca fuardaki trend alanlarımızda sergilediğimiz yeniliklerle de sektöre yön veren, sadece ürünlerimizi değil modayı da pazarlayan bir fuar haline geldik. Artık sadece ürün ve mal satmıyoruz bir fikir de pazarlamaya başladık. Bursa bu noktada diğer illerden ayrışmaya başladı. Uluslararası alıcıların hepsinin en başta dikkat ettiği nokta geri dönüşümden elde edilmiş ve yenilenebilir enerji ile üretilen mamuller. 2030 itibariyle Paris Anlaşması kapsamında, 2023 yılından itibaren uluslararası alıcı firmalarımız yenilenebilir enerji ile üretilmiş ürünleri tercih etmeye çalışacak. Geri dönüşüm zaten olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bizim bundan sonraki sürecimiz hem çevreci hem de yenilenebilir enerji üretilmiş mamuller üzerinde durmak olacak.
Nilüfer ÇEVİKEL
TÜGİAD ve DOSABSİAD Bşk.
Sadece üretmek yeterli değil
Bursa’nın ihracat hedeflerini yakalamasında fuarlar, büyük öneme sahip. Dolayısıyla bu fuar da yabancı alıcılarla firmalarımızı buluşturması açısından ihracat hedeflerimize giden yolda kilit öneme sahip. Özellikle yabancı müşteriler açısından oldukça iyi geçtiğini gördük ve bu, bizi mutlu etti. Sadece davet usulüyle gelen değil tamamen fuarı duyup, kendileri ziyaret eden çok misafirimiz var. Bu da geleceğe yönelik daha başarılı olacağımızın sinyallerini veriyor.
İhracat payımızı artırmamız gerekiyor, bu da ancak etkin katılımın olduğu fuarlarla sağlanabilir. Her yıl bu fuara DOSABSİAD’dan birçok firma katılım sağlıyor. Bu yıl da 44 firmamızla güçlü bir şekilde yer aldık. Her yıl bu sayının üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim üretim konusunda sıkıntımız yok, en güzelini kalitelisini üretebiliyoruz ancak geldiğimiz noktada yalnızca iyi üretim yapmak yeterli olmuyor. Ürünü dünyaya tanıtmak, aynı zamanda yüksek maliyetler karşısında yükü artan sanayicimizi de desteklenmemiz gerekiyor. Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki Bursa’mızın ihracat payını ancak bu şekilde daha da yukarıya çıkarabiliriz.
Aylin SÖZERİ
Zorluteks Pazarlama Müdürü
Her şartta üretime devam
Fuarımız giderek güçleniyor ve gelişiyor. Pandemi de bile ayakta durabildik. Müşterilerimiz geldi, ziyaretçilerimiz oldu. Bu fuara da Avrupa’dan, Arap coğrafyasından ve komşu ülkelerimizden ziyaretçilerimiz geldi. BURTEX üreticiler ve tüketicileri buluşturmayı oldukça iyi bir şekilde başarıyor. Bu anlamda gayet başarılı bir fuar olduğunu söyleyebilirim.
Genel olarak zengin bir koleksiyonumuz var. Zorluteks olarak sürdürülebilirliğe oldukça önem veriyoruz. Ürünlerimizi de bu çerçevede üretiyor ve kreasyonlarımızı buna göre belirliyoruz. Öne çıkarmak istediğimiz ürünler de bunlar.
Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmelerden ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle endişelerimiz var. Ancak her zaman bir yol bulunur diye düşünüyoruz. Bir sürpriz olabilir, öngöremediğimiz gelişmeler yaşanabilir. Bunlar, üzerinde kesin konuşamayacağımız konular. Fakat biz her şartta çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.
Ahmet PARSEKER
TÜGİAD Bursa Şb. Bşk.
Dünyada önemli konuma geldik
Son yıllarda yapılan yatırımlar ve sanayicilerimizin gayretiyle Türk tekstil sektörü dünyada çok önemli bir konuma geldi. Sektörün kalbinin attığı yer olan Bursa’da 133 firmanın buluştuğu büyük bir etkinlik düzenleniyor olması ve burada da TÜGİAD Bursa üyelerinin yer alması bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. 40 ülkeden 500’ün üzerinde firma temsilcilerinin fuara ilgi gösterdiğini biliyoruz. İhracatın en önemli kalemlerinden biri olan tekstil sektörünün bu tarz organizasyonlarla dünyadaki yerini daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum. Küresel pazarda yükseliş trendini yakalayan tekstil sektörü için Bursa Textile Show Fuarı’nın çok değerli olduğunu düşünüyorum.
Hasan ALTINSU
Altınsu Tekstil YK Başkanı
Karlılıklar düşüyor
Yıllar geçtikçe daha da oturdu fuarımız ve başarılı bir fuarı geride bıraktık. Potansiyel müşterilerimizle bir araya geldik. Bu anlamda fuardan memnunuz. Fuara yabancı ziyaretçi katılımı oldukça yüksekti. Geçtiğimiz yıllara göre yoğun bir katılım vardı. Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler fuarı ziyaret etti. Bizim de müşterilerimiz ağırlıklı olarak Avrupa’da.
Kalitelerimiz tamamen kendi üretimlerimiz tamamen. Dokuma, polyester kaliteler. Bayan giyim üzerine çalışıyoruz. Şu anda sürdürülebilir ürünler oldukça favori. Geri dönüşüm olan tüm kaliteleri ürettiğimizi söyleyebilirim.
Sezon geçişi gibi bir sakinlik oluştu piyasada. Fakat o dönem de koleksiyon hazırlıklarıyla geçti. Şu anda sorgularımız devam ediyor. Piyasanın önümüzdeki süreçte yeniden hızlanacağını düşünüyoruz. Dolar/euro paritesindeki kayıp ihracatımızı olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Karlılıklarımız düşüyor. Ancak mücadeleye devam ediyoruz. Bu sıkıntılara karşın Rusya ve Orta Doğu pazarlarında daha hareketli olmayı hedefliyoruz. Ayrıca dolarla alım yapan firmalara da sıcak bakıyoruz.
Hilal GÜLSEÇEN
Seçen Tekstil YKÜ ve Gen. Md.
Fırsatlara odaklanmalıyız
Bursa’daki üretici firmalarla dünyadaki markaların ve nihai kumaş kullanıcı firmaların buluşturulması hedeflenerek yola çıkılan fuarımızda 8’inci edisyonu tamamladık. Her geçen gün üzerine koyarak çıtasını daha üst seviyelere taşıyarak, yoğun emek ve özveriyle bugünlere getirilmiş ve önünde gidecek daha da yolu olan güzel bir organizasyon.
Fuara 40’ın üzerinde ülkeden gelen 400’ün üzerinde kayıtlı alıcı vardı. Bunun yanında bir o kadar da kendi imkanlarıyla gelen firma temsilcileri oldu.
Firmamızın ana taşıyıcı kolonlarından biri olan sürdürülebilir elyaflardan üretilmiş kumaş koleksiyonlarının yeni nesil versiyonlarını koleksiyonlarımıza ekleyerek ürünlerimizi fuarda görücüye çıkardık. Enerji krizi, bizim kontrolümüzde olmayan ekonomik nedenler, maliyetlerin artması ve buna bağlı olarak müşterilerdeki fiyat baskısının artması gibi nedenlerle bizim de zamanımızın çoğu maliyet hesabı yaparak geçiyor. Ama bununla birlikte üretici ve tüketiciyi buluşturan BURTEX, sadece Bursa ekonomisine değil ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlıyor. Fuarın her geçen gün markaya dönüşüyor olması da Türkiye’nin imza işlerinden biri olacağına işaret ediyor. Bir markanın ortaya çıkması için yoğun sabır, emek, özveri ve adanmışlık gerektiriyor. Bu fuar da bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Daha hala da alacak yolumuz var. Kendimize koyduğumuz çıta, kimseye benzemeden, kendi üretici kimliğimizi ortaya koyarak yol almak. Yarışımız kendimizle. Şu anda bir geçiş dönemi yaşanıyor. Öngördüğümüz sakinlik beklediğimizden daha erken geldi. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle bu ülkelerden gelen ziyaretçi azaldı ama başka ülkelerden gelen ziyaretçilerle bunu sübvanse ettik. Örneğin bu fuarda İspanyol ziyaretçiler oldukça yoğunluktaydı. Kuzey Avrupa ülkeleri ve İtalya’dan da çok sayıda ziyaretçi geldi. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri uzun soluklu olacak. Ancak Türkiye konumu ve gerçekleştirdiği katma değerli üretimi itibariyle önümüzdeki süreci fırsata çevirmeye odaklanmalı.
Arzu IŞIK Işıksoy Tekstil YK Üyesi
Üretimin merkeziyiz
Bursa fuarı genel anlamda çok güzel geçti. Önceki yıllara kıyasla daha verimli bir fuardı. Bursa, Türkiye’de tekstil dendiğinde ilk akla gelen şehir. Fuarlar, mevcut ve potansiyel birçok yerli ve yabancı müşteriye ulaşmak için en önemli pazarlama alanları.
Bursa Textile Show da kumaş üretiminin merkezi konumunda olan şehrimizde düzenlendiği için çok büyük ilgi gördü. BURTEX’in uluslararası düzenlenen birçok fuardan daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
Bu fuarın her geçen yıl daha da önem kazacağı kanısındayım. Son zamanlarda tekstilde makine yatırımları oldukça arttı.
Buna paralel olarak önümüzdeki yıllarda sektörümüzdeki imalat da daha artacak, böylece tekstil sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile hak ettiği yeri bulacağı kanısındayım.
Şeyma ÖZÇİMEN UÇAR
Özçimen Tekstil YK Üyesi
Müşteri kalitesi artıyor
Güzel ve başarılı bir fuar oldu. İlk başladığı günden itibaren katılım sağlıyoruz. Her sene kendini yeniliyor ve müşteri portföyü genişliyor. Müşteri portföyü de daha kaliteli bir hale gelmeye başladı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’dan çekilen Avrupalı markalar var. Dolayısıyla Rusya’da kendi üretimlerini kendileri yapmaya, mevcudu büyütmeye yöneldiği için bu durum bizim işlerimize oldukça olumlu yansıdı. Şu anda bizim Rusya piyasamız çok iyi gidiyor. Ancak bunun yanında Avrupa’daki ekonomik durgunluk da işlerimize olumsuz yansıyor. Sadece ülkemizde değil Avrupa’da da ciddi ekonomik sıkıntılar var. Bu durum firmaların siparişlerindeki metrajlara, fiyat pazarlıklarına yansıyor. Çünkü Avrupa’daki birçok marka küçülmeye gitti. Kapanmaya giden markalar oldu. Tabii ki Avrupalı müşterilerimiz var ama şu anda zayıf gittiğini söyleyebiliriz. Tüm bunlar ışığında 2023’ün ikinci çeyreğinden sonra bir hareketlenme yaşanacağını öngörüyorum.
Yavuz ÖZDEMİR
Akrida Tekstil Genel Müdürü
Yeni fırsatlar var
Bursa’da geçmiş yıllarda kumaşa özel bir fuar yoktu. Ürettiğimiz ürünleri İstanbul’da sergilerdik. Müşteriyle muhataplığımız söz konusu olmazdı. Ancak bu fuarı düzenleyerek üretim merkezi olan Bursa’yı müşterileri getirmiş olduk. Böylece fuarımız Bursa’nın ihracatını artıran bir hale geldi. Fuar istisnasız bütün katılımcılarının üretici olduğu dünyadaki tek fuar. 40’ın üzerinde ülkeden 1500’e yakın müşteri Bursa’nın kendi alanında öne çıkmış üreticileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı. Böylece müşteriler taleplerini birebir olarak üreticiye iletme ve aracıya verecekleri payı ceplerinde tutma fırsatı yakalıyorlar.
Avrupa’daki ekonomik gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çok karamsar değilim. Hatta bu olumsuzlukların ülkemize yarayacağını düşünüyorum. Rusya siparişlerinde bir düşüş olabilir. Avrupa geçmişte yüksek montanlı siparişlerini Çin’e geçiyordu. Ancak şu an stok yapmanın bir finans maliyeti var. Avrupalı firmalar bu finans maliyetlerine katlanmamak için parsiyel sipariş vermeye başladılar. Bu durumda da Çin’deki fiyat cazibesi ortadan kalkıyor. Böylece firmalar en yakın tedarik noktası olarak Türkiye’ye yöneliyor.
Erman BÜKÜMCÜ
Pakipek Tekstil Gr. Paz. Md.
Talepler henüz siparişe dönmedi
Bluz, etek ve ceket için bayan dış giyimlik kumaş imal ediyoruz. Sürdürülebilir, geri dönüşümlü kumaşlar üretiyoruz. Kendi bünyemizde dokumamız, boyahanemiz ve dijital baskımız var. Aynı zamanda bir fabrikamızda da teknik iplik üretiyoruz. Firma olarak yapılmayan kumaşları yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi bir üst segmente pozisyonlandırıyoruz. Bu anlamda İtalyan kumaşlarına rakip kumaşlar ürettiğimizi söyleyebilirim.
Fuar bir önceki edisyonunda biraz durgundu ama bu edisyondan oldukça memnun kaldık. Ağırlıklı olarak Rusya ve Belarus’tan gelen yabancı ziyaretçiler vardı. Zara, H&M gibi dünyadaki büyük markalar Rusya’dan çekildi. Bu yüzden Ruslar kendi lokal markalarından alışveriş yapıyorlar. Rusya’daki yerel firmaların işi daha da arttı. Ancak Avrupa’dan kumaş alamıyorlar. Bu yüzden onlar da Türkiye’ye yöneldiler. Bir diğer taraftan Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk şimdiden siparişlerimize yansımaya başladı. Avrupa’daki satışlarımız ciddi şekilde azaldı. Ancak firma olarak sadece Avrupa’ya çalışmıyoruz. Uzak Doğu, ABD ve Rusya pazarında da faaliyet gösteriyorduk. Bu süreçte bu pazarlara daha fazla ağırlık verdik. 2022 yılının ilk 6 ayı oldukça hareketli geçse de ikinci yarı yıl bir durgunluk yaşandı. Sektörde bu durgunluğun önümüzdeki yıla da yansıyacağı görüşü hakim. Önümüzde bir seçim süreci var. Seçime kadar bu durgunluğun devam etmesini bekliyoruz. Zor bir dönem bizi bekliyor. Şu an için fuarlar çok yoğun ancak talep var ancak bunlar henüz siparişe dönmedi.
Orhan SERBEST
Derhan Tekstil YKB
Belirsizlik var
Fuar her seferinde daha da gelişiyor, yeni müşteriler geliyor. Dünyadaki sayılı markalardan temsilciler fuarımızı ziyaret etmeye başladı. İç piyasadaki ihracatçı konfeksiyoncularımızla da çalışıyoruz. Bu markalardan da temsilciler fuara geldi. Bunlar haricinde Rusya’dan gelen müşterilerimizi ağırladık. Dünyada sürdürülebilirlik konusu ön planda. Biz de müşteri talepleri doğrultusunda bu ürünlere yöneldik. Firma olarak biz de bu konuda altyapımızı hazırladık ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Böylece müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.
Avrupa’daki ekonomik durgunluk nedeniyle bir yavaşlama var ama bunun geçici olacağını düşünüyorum. Belirli bir süre durgunluktan sonra tekrardan ivme yukarıya yönele- cektir. Firma olarak uzun yıllardır Rusya pazarındayız ve burayı iyi biliyoruz. Savaş süreci siparişleri etkiliyor ama bu da geçici bir süreç. Önümüzde bir belirsizlik var. Bu sürecin nasıl geçeceğini kimse ön göremiyor. Bu resesyon sürecinin de kısa olacağını ümit ediyoruz. Bundan sonra da ileriye dönük daha güzel bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada biz de elimizde stok tutmadan çalışıyoruz. Kesin siparişlerde üretime devam ederek yaşanan sıkıntılara önlem almaya çalışıyoruz.
Ali SAYIN
Karkent Tekstil YK Başkanı
Beklentilerimiz karşılandı
BURTEX Fuarı’nın tekstilin özgün ve yenilikçi tasarımlarını ortaya çıkarma, güncel modaya yön verme ve üretici ile müşterinin aracılardan bağımsız olarak buluşmasına vesile olarak piyasayı canlandırma gibi katkıları olduğu bir gerçektir. Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde geçen bir önceki edisyona göre bu kez daha yoğun ziyaretçi olması, katılımcı firmalar için ekstra avantajlar getirdi. Sadece Avrupa değil dünya genelinde oluşmaya başlayan bir enflasyon ve hayat pahalılığına rağmen Rusya-Ukrayna savaşının muhtemel sonlanması ve uluslararası mutabakatların sağlanmasına istinaden tüm sektörlerde olacağı gibi tekstil sektöründe de pandemi öncesi hacim ve hareketliliğe dönmeyi sağlayacaktır. İnsanların temel ihtiyaçları olan gıda, tekstil ve barınma alanlarında faaliyet yapan firmalar doğru zamanda doğru adımları attıkları ve krizleri fırsata çevirecek dinamikleri gerçekleştirdiklerinde kendi sektörlerinde her daim öne geçecekleri yadsınmaz bir realitedir.
Begüm SERBEST
BZJ Tekstil YKÜ
Avrupa pazarı durgun
Fuarın ilk katılımcıları arasındayız. Fuara olan ilgi her geçen edisyonda artıyor. Geçtiğimiz fuarlar pandemi nedeniyle biraz daha durgun geçse de bu fuardan oldukça memnunuz. Fas, Rusya, Bulgaristan, İspanya ve Hollanda gibi dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler standımızı ziyaret etti. Firma olarak yüzde 100 jakarlı dokuma üretimi gerçekleştiriyoruz. Satışlarımız daha çok Avrupa’ya olsa da ABD, Orta Doğu, Asya ve Türki cumhuriyetlere de ihracatımız var. Koleksiyonumuz oldukça geniş. Bu yüzden de farklı ülkelerin tercihlerine hitap edebiliyoruz. Recycle sertifikasına sahip bir firmayız. Organik üretimimiz var. Dünyadaki sürdürülebilir ve çevreci üretim trendini takip ediyoruz. Ama bunlar şu anda jakarda çok gündemde değil. Jakar daha abiye ve özel günlerde giyilen kıyafetlerde kullanıldığı için mağazaya gittiğinizde jakarlı elbise sayısı da daha az oluyor. Ama firma olarak Inditex, H&M gruplarına hizmet verdiğimiz için onların talep ettiği sürdürülebilir ürünleri sağlamak adına bu alanda imalat gerçekleştiriyoruz. Şu anda da bu ürünlerin toplam üretimimizin içindeki payı yüzde 50 civarında. İçinde bulunduğumuz dönem işlerimizin daha da hareketli olması bir zamandı. Ancak pandeminin ardından enerji krizi ve maliyetlerin artması sektörümüzü oldukça etkiledi. Firma olarak da şu an daha çok Arap ülkelerine servis veriyoruz. Bu yüzden konumumuzun biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Üretimimiz yüzde 100 dolu ve ödeme konusunda da sıkıntı çekmiyoruz. Ancak Avrupa pazarı oldukça durgun.
Vedat Kayaoğlu
Kayaoğlu A.Ş. YK Başkanı
Kıştan sonra hareket artacak
Bu fuar Bursa için büyük bir değer. Pandemi döneminden sonra böyle bir fuarın tekrardan hareketlenmesi Türkiye adına daha da çok önemli. Yaklaşık 40 ülkeden ziyaretçi katıldı. Bu da bizi memnun etti. Geçen yıllara göre başarı oranı yükselerek devam ediyor. Bu Bursa ve Türkiye adına büyük bir kazanç. Fuara Rusya ve Belarus’un yanı sıra İspanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden yoğun katılım oldu.
Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk siparişlere de yansıyacak. İnsanlar öncelikle evini, genel giderlerini düşünecek.
Ancak giyinmeden de olmuyor. Bu yüzden belirli bir oranda düşüş yaşadık ama kışın bitmesiyle beraber daha yoğun bir tempoyla çalışacağız.
Rusya pazarı Türkiye için büyük avantaj. Zara gibi büyük markalar Rusya’dan çıktığı için kendi iç pazarlarına döndüler. Şu anda kendi içlerinde marka olmaya çalışıyorlar. Bu da bizim için büyük bir fırsat oluyor. Rusya’daki fuarlara da katılıyoruz. Orada ziyaret ettiğimiz müşteriler, Bursa’daki fuara da geldiler. Rusya’ya tonajlarımız git gide artıyor. Firma olarak örme sektöründe yer alıyoruz. Turlu, polyester, floş, naylon, poliviskon ve viskon grupları imal ediyoruz. Ar-Ge’ye önem veriyoruz. Bu alanda oldukça güçlü ve öncü firmalardan biriyiz.
Mehmet Akif DİKİCİ
Dikici Tekstil Firma Ortağı
Dünyada üretim yavaşlayacak
Bursa’da üreticilerin katıldığı bir fuar burası. Günümüzde birçok müşteri de üreticilerle çalışmak istiyor. Gerek İstanbul’dan gerekse de yurt dışından çok sayıda alıcıyı ağırladık fuar süresince.
Fuarın ilk gününden beri sürekli yeni müşterileri portföyümüze ekliyoruz. Bu yüzden memnunuz. Bu yıl da yeni müşterilerle tanıştık. Onlar da portföyümüze girecektir.
Fuara katılmaktaki asıl amacımız yabancı ziyaretçilerle bir araya gelmek. Burada da alım heyetlerinin çalışması sonucunda doğru müşterilerin getirilmesinden çok memnunuz. Fuar süresinde Polonya, Hollanda, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanında Rusya ile Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçileri standımızda ağırladık. Firma olarak örme, dokuma, raşel örme, baskılı gruplar gibi ürün gruplarında imalatımız var. Biz de bu fuarda dünyanın takip ettiği trendlere uygun olarak koleksiyonlarımızı hazırladık.
Avrupa’daki ekonomik durgunluk siparişlerimize yansıyor. Sadece Avrupa değil, bütün dünyada üretimin yavaşlayacağı bir süreçteyiz. Dolayısıyla biz de kendi üretimlerimizde ve finansman akışkanlığımıza dikkat ediyoruz. Daha tedbirliyiz, herkes gibi. Aslında bu tedbir söylemi de piyasayı yavaşlatan bir durum. Rusya ile her zaman sıcak ticareti olan bir pazarız. Avrupa’nın yaptırımları nedeniyle Türkiye olarak Rusya’nın çıkış noktasıyız. Ancak bu Rusya ile alakalı harika işler olacağı anlamına gelmiyor. Bu yaptırımlardan dolayı onların da işleri daralıyor. O daralma ile ilgili boşlukları bizden tedarik edecekler.
Önümüzdeki yıl işlerde bir daralma bekliyoruz. Ama bu bir moral bozukluğu, motivasyon düşüklüğü anlamına gelmiyor. İşlerde daralma olsa da biz daha çok çalışacağız.
Semih KAYNAR
Ventsa Tekstil Şirket Ortağı
Rusya büyük fırsatlar barındırıyor
BURTEX Fuarı pandeminin ardından yoğun bir şekilde gerçekleşti. Bundan çok mutluyuz. Bir önceki fuara göre bu fuar daha kalabalıktı. Rusya ve yakın coğrafyalarındaki ülkeler ile Avrupa ülkelerinden yoğun bir katılım vardı. Bunun haricinde Güney Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden de ziyaretçiler geldi. Müşteriler genellikle doğal elyaflar, organik pamuklar, doğal elyaf karışımlı ürünleri tercih ediyor. Biz de bu ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Firma olarak üretimimizin büyük çoğunluğunu ihraç ediyoruz. İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve İsrail’e satış gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da yaşanan ekonomik durumlar siparişlerimizi etkiledi. Avrupa enflasyona bizim gibi hazırlıklı değil. Onların da kısa sürede bunu atlatacaklarını düşünüyorum. Tahminimce bu yılı bu seviyede geçireceğiz. Ancak önümüzdeki yıldan daha da umutluyum. Özellikle fuardaki yoğunluğu gördükten sonra. Bir diğer yandan Rusya pazarı da ülkemiz için ciddi fırsatlar barındırıyor. Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yasaklardan sonra, Avrupa’dan Rusya’ya ürün tedarikini kestiler. Burada Rusya için tek yol Türkiye kaldı. Bu yüzden Rusya’nın bize ilgisi çok fazla. Üreticiler olarak bu süreçten büyük karla ayrılacağımızı düşünüyorum.
Özlem ÖZEL
Marsala Tekstil YKB YRD.
Yoğunluk ve nitelik artıyor
“Bursa Textile Show” her zaman olduğu gibi yine çok verimliydi. Bu fuar, yapıldığı ilk günden itibaren tüm sektörün bir araya gelmesi açısından oldukça önem taşıyor. Her yıl katlanarak artan ziyaretçilerimizle birlikte çok daha geniş kitlelerle, 3 gün boyunca temas ettik. Ziyaretçi yoğunluğu ve özellikle de ziyaretçi niteliği giderek artıyor ve bu durum tabii ki biz fuar katılımcılarını da çok mutlu ediyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi yine Rusya’dan ve Belarus’tan çok sayıda ziyaretçimiz oldu.
Onların yanı sıra, Almanya, Polonya, İspanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden de oldukça fazla ziyaretçi aldık. Bu fuarın ana sezonu 23-24 sonbahar-kış olmasına rağmen yaz koleksiyonumuz da öne çıktı ve çok talep gördü. Koleksiyonlarımızda tercih ettiğimiz ve sezonları da doğru vurgulayan müthiş renklerimiz ve yeni geliştirdiğimiz teknik kumaşlarımız bu fuarın öne çıkanlarındandı. Zamansız ürünlerimize duyulan ilgi de tabii ki her zaman bizleri memnun ediyor.
Avrupa’da perakende satışları düşüyor. Bu düşüş bizim ihracatımızı da tabii ki olumsuz etkileyecek. Rusya pazarında da satışlarda azalma var fakat Avrupalı markaların buradan çıkmasından dolayı Türk firmaların payının da artması dolayısı ile bizlerin de satışlarının artmasını bekliyorum.
Sonuç olarak sektörde 2023 yılında, 2022 ile karşılaştırıldığında Avrupa pazarına satışların azalması ile Rusya pazarına satışlarını artırarak telafi edebilecek şirketlerin 2023 yılını az kayıplarla veya 2022’ye benzer cirolarla geçireceğini düşünüyorum. Bu imkanı yakalayamayan şirketlerde ise satışlarda düşüş bekliyorum.
İhsan PEKAYLA
Nipteks YK Başkanı
Savaş kaygıları artırıyor
BURTEX Fuarı’nın sektör ve ülkemiz için daha fazla müşteriye ulaşıp, taleplerine cevap verebilmek adına, bizlere ve ülkemiz ihracatına katkısı büyüktür. Fuarımız geçen yıla göre daha fazla katılımcı ve ziyaretçi ile gerçekleşti. Böylece farklı ülkelerden gelen daha fazla ziyaretçi ile tanışma fırsatı yakaladık. Fuara gelen ziyaretçiler ağırlıklı olarak Orta Doğu, Avrupa ve Rusya bölgelerindendi.
2023 – 2024 kış sezonu için özel olarak tasarlanan bayan giyim kreasyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Dünyadaki trendleri takip ediyor ve modaya uygun ürünlerimizle müşterilerimizin taleplerine cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Savaşın bir an önce son bulması tüm sektörler için gelecek kaygısını azaltacaktır. Ancak bu şekilde devam edilmesi halinde kaygı yükselecektir.
Levent KAYAOĞLU
Dilek Tekstil Firma Sahibi
2023 sancılı geçecek
Bursa’nın öne çıkması ve Bursa’daki firmaların kendini göstermesi açısından oldukça güzel ve önemli bir fuar. Hem dokuma hem de örme sektörlerindeki firmaların kalite ve koleksiyonlarının iyi olmasından dolayı fuar sadece Bursa’da yerel olarak talep görmüyor, İstanbul, İzmir, Avrupa ve Rusya’dan da ciddi talep görüyor. BURTEX’in kendini konumlandırdığı nokta ve organizasyonu son derece doğru.
Tanıtımları biraz daha fazla yapılabilir. Çok fazla tanıtım yapılmamasına rağmen güzel bir fuar. Bursa’mızın gelişebilmesi adına daha çok emek verilip, tanıtımının yapılması ve daha çok efor harcanması gerekiyor. Çünkü bu Bursa’nın gelişimine de önemli katkı sağlayan bir fuar. Hep birlikte bunu geliştirmemiz gerekiyor.
Firma olarak örme kumaş üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun üzerine değişik dizayn baskılar, değişik kalitede Ar-Ge’ler yapıyoruz. Kumaşta bayanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde birçok enstrümanı kullanıyoruz. Dilek Tekstil olarak Inditeks Grubu, H&M Grubu, İngiliz markalarıyla çalışıyoruz. Bunlarla işbirliğimiz uzun yıllardır devam ediyor.
Bundan da son derece memnunuz. Ancak son dönemdeki ekonomik kriz ile birlikte dünyanın da resesyona girmesiyle beraber şu anda herkeste ciddi bir sıkıntı var. Geçmiş yıllarda yaşadığımız krizler, Türkiye’nin krizi olduğu için bu durum Avrupa’ya çalışanlar için ciddi bir değer sağlıyordu. Fakat bugün gelinen noktada dolar/euro paritesinin euro bazında gerilemesi hem piyasadaki rekabetin çok fazla olması hem de talep arzının azalmasından dolayı şu anda Türkiye’de adı konmamış bir resesyon var.
Bu konuda doğal gaz ve enerjide yaşanan zamlar giderek işi daha büyük bir kaosa sürüklüyor. İhracat yapan firmalar bile sıkıntılar yaşarken iç piyasaya çalışan firmaların bundan sonraki süreçte yaşama şansları gittikçe azalıyor. Büyük tesislerde kapasiteler doldurulmakta zorlanıyor. İşin düşük olmasından kaynaklı büyük bir fiyat baskısı var. En belirgin olan nokta ise istikrarsızlık.
Kimse önünü göremiyor. Bu yüzden de kimse hamlelerini belirleyemiyor. Belirsizliğin olduğu yerde de ciddi bir kaos ve huzursuzluk var.
2023 yılı sancılı geçecek. Önümüzdeki yıl firmaların bireysel başarıları ön plana çıkacak. Bu yapı da firmanın kapasitesi, finansal yapısı, iş bilirliği, Ar-Ge’si, pazardaki hakimiyetiyle doğru orantılı olacak.
Bunların hepsini bir bütün olarak sağlayabilen firmalar yola devam edecek. Ama genel itibariyle baktığımız zaman, bunun sürekliliğini sağlayabilmek çok zor. Firmalar bazında finansal darlık ve finansa ulaşamamanın getirdiği zorluklardan dolayı firmalarda ciddi sıkıntı var.
Rıdvan KAR
Miatex YK Başkanı
Rusya-Ukrayna krizi avantaj değil
Bu fuarın yurt dışı pazarı açısından kazanımları çok büyük. Diğer yurt dışı fuarı ile karşılaştırdığımızda çok büyük bir katılımcı kitlesi vardı. Özellikle yurt dışından.
Fuarın 8’nci edisyonu geçtiğimiz yıllara göre daha yoğun geçti. Geçtiğimiz yıllarda pandeminin etkisi devam ediyordu. Ancak bu fuarda pandeminin etkilerini biraz daha atlattığımızı gördük. Fuarda standımızı ziyaret eden yabancı konuklarda İspanya ağırlıklıydı. Onun dışında İngiltere, Fransa, Polonya ve Rusya’dan gelen müşteriler vardı.
Firma olarak bayan dokuma grubu üzerine üretim yapıyoruz. Son zamanlarda sürdürülebilir ürünler ön planda. Müşterilerimizin en fazla dikkatini bu ürünler çekti.
Son birkaç aydır sektörümüzde durgunluk var. Standımızı ziyaret eden müşterilerimizle de bu konular üzerine görüştük. Önümüzdeki yılın kasım ayından itibaren biraz daha işlerin iyi olacağı kanaatindeler.
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye için Rusya pazarında bir avantajdan ziyade belirli bir ekonomik durgunluğa sebebiyet veriyor. Çünkü Rusya’dan Türkiye’ye gidiş gelişlerde sıkıntılar yaşanabilir. Bir önceki fuarda, savaşın ilk çıktığında bu tarz sorunları yaşamıştık. Bu noktada Rusya-Ukrayna krizinin bizim için bir avantaj taşıdığını düşünmüyorum. Son 3-4 yıldır sektörümüz özellikle Avrupa pazarında bir yükselişte. Önümüzdeki yıl da sektörümüz açısından oldukça verimli geçecektir.
Engin SARIKAYA
Sarcan Tekstil Kurucu Ortağı
Sektörümüzde yavaşlama var
Fuara 400’ün üzerinde yabancı katılımcı davet ettik. Bunun haricinde kendileri gelen yabancı müşteriler ile yurt içinden çok sayıda ziyaretçi katılımı vardı. Fuara Avrupa’dan, Orta Doğu ülkeleri ve Rusya’dan yabancı ziyaretçi katılımı vardı.
Firma olarak jakarlı gruplarımızı fuarda öne çıkardık. Yeni desenleri ve trendleri takip etmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak erkek ürün gruplarına yönelik üretim yapsak da sipariş üzerine bayan giyimi üzerine de çalışıyoruz. Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmeler ve Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte sektörümüzde bir yavaşlama var. Enerji krizi ile ilgili de bir sıkıntı bekleniyor. Avrupa da tedirgin. Bu süreci en az hasarla atlatmayı temenni ediyoruz. Firma olarak bu yıl için mevcudu korumak istiyoruz. Önümüzdeki yıl da üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Avrupa’yı ihracatımızı artırmak istiyoruz.
Tuçe TURGUT
Simmod Sat. Paz. Dir.
Kış zor geçecek
Fuar mart ayına kıyasla çok daha verimli geçti. Daha fazla ülkeye ulaşılmış ve daha fazla ziyaretçi var. Bu anlamda fuarı organize edenleri tebrik ediyoruz. Ağırlıklı olarak Rusya ve Belarus’tan ziyaretçiler vardı. Ayrıca Hollanda, Fransa, İspanya, Belçika gibi Avrupa ülkeleri ve ABD’den misafirlerimizi ağırladık. Oldukça uzak ülkelerden bu fuara ziyaretçi gelmesi ayrıca bir başarı. Firma olarak jakar, bayan üst giyim dokuma üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki en büyük jakar üretim kapasitesine sahip olan firmayız. Sürdürülebilirlik konusu firmamız için çok önemli. Ürün gamımızda öne çıkan ürünlerimiz de bunlar. Jakar ağırlıklı üretim yapsak da çevreye duyarlı ve teknolojik odaklı üretim yapıyoruz.
Avrupa’daki enerji krizinin önümüzdeki süreçte siparişleri etkileyeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de bir ön hazırlığımız oldu.
Stok tutmuyoruz. Sipariş durdurmalarına ya da sipariş iptallerine karşı bunu engelleyecek birtakım çalışmalar yaptık. Kış biraz zor geçecek. Biraz azalma bekliyoruz.
Aziz AZİZOĞLU
Ayazmalı Tekstil Firma Ortağı
Pandemi sonrası hareketlilik
Fuar sektörümüzün dünyaya açılan penceresi. Dış ülkelerden insanları, hiçbir ücret karşılığı olmadan, direkt olarak getirip Bursalı üreticiyle buluşturuyor bu fuar. Geçen yıllara göre daha yoğun bir fuarı geride bıraktık. Daha fazla katılım vardı. Pandemi sonrasında ciddi bir hareketlilik yaşandığını gözlemliyoruz. Fantazi örme kumaş imal ediyoruz. Bunun yanında kendi bünyemizde dijital baskımız da var. Fuara katılan diğer firmalar gibi, müşteri talepleri ve sektördeki trendler doğrultusunda, biz de yeni ürünlerimizi ve kreasyonlarımızı sergiledik. Bir yandan da dünyada recycle dediğimiz ürünlere ilgi artıyor. Bizim de bu alanda üretimlerimiz var. Bu ürünleri de fuarda ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Firma olarak ağırlıklı yurt içine çalışsak da fuar neticesinde elde ettiğimiz yabancı müşterilerimiz de var.
Bu fuarda Rusya, Romanya, Hollanda, İspanya ve Belçika gibi ülkelerden ziyaretçiler standımızı ziyaret etti. Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle siparişlerimizde bir durgunluk vardı. Ancak fuarda Rusya ve o bölgelerden ziyade Avrupalılardan daha çok ilgi ve talep olduğunu gözlemledik.
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