Tekstilcileri BURTEX morali

Ticaret Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası (BTSO), KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve KFA Fu­arcılık iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 18 – 20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda 133 imalatçı firma ürünlerini sergiledi. Fuara Rusya, İspanya, İtalya ve İngil­tere başta olmak üzere 40 ülkeden 500’ün üzerinde ya­bancı alıcı gelerek, Bursalı üreticilerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Pandemi ve Rusya – Ukrayna krizinin ar­dından geçtiğimiz yıllara göre oldukça yoğun geçen 8. BURTEX Fuarı, katılımcı firmaların yüzlerini güldürdü. Firmalar, Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk ve enerji krizine rağmen bu ülkelerden gelen talebin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Rusya’nın Tür­kiye’ye olan ilgisinin daha da artması ise fuarın diğer pozitif unsurlarından biri oldu.

“Heyecan verici bir fuar”

Fuarın açılışında ko­nuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, BUR­TEX’in sektörün ihraca­tına güç kattığını belirterek, “Heyecan verici bir fuara imza atıldı. Bursalı iş insan­larımızın ne kadar kali­teli ve marka ürünler ortaya koyduğunu, dünya piyasasına nasıl hitap etti­ğini burada görmüş olduk” dedi.

Burkay’dan fuar müjdesi

BURTEX’in kendi ala­nında sayılı fuarlardan biri haline geldiğine dikkat çeken BTSO Başkanı İbra­him Burkay ise, “Bursa her geçen gün trendlerin ve mo­danın belirlendiği merkez konumunu güçlendiriyor” diye konuştu. Burkay ko­nuşmasında, önümüzdeki BURTEX Fuarı’nın Uluslar­arası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ger­çekleştirileceği müjdesini de verdi

“Tekstil DNA’mızdar var”

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin de, “Bu fuarımız güzel bir strateji ile kurgulandı. Aslında amaç fuar için fuar yapmak değil, fir­malar için fuar yapmak­tır. O yüzden buradan başlamasını çok değerli görüyorum. Bizim Bursa özelinde DNA’mıza kod­lanmış, kültürümüzde olan tekstil geç­mişimiz var” ifadelerini kullandı.

İpeker Tekstil Genel Müdürü

Katma değerli ürünlere yoğun ilgi

Bursa tekstil sektörü başka şehirlerde farklı fuarlara kendini endeksliyordu. Ancak Bursa, tekstilde Türkiye’nin loko­motifi. Özellikle belirli alanlar­daki, bayan modasına yönelik ku­maşta şehrimizin lider olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan böyle bir fuarın da kendi şehrimizde ya­pılması Bursa’nın kimliğini ön plana koyuyor. Sonuçta İpek Yo­lu’ndan bugüne ciddi bir tekstil kimliği var Bursa’nın. Fuarın da burada yapılmasıyla bu kimlik pekiştirilmiş oluyor. Bursa’nın tekstilde markalaşması açısından fuarı da kendi içinde yapıyor ol­ması çok önemli. Fuarın çok sa­yıda ve belirli nitelikteki yabancı alıcıyı buradaki üreticiyle birleş­tirmesi de şehrimiz açısından bü­yük önem taşıyor.

Fuarımız her sene gelişerek de­vam ediyor. Firmalar olarak bizim için önemli olan ne kadar fazla zi­yaretçinin geldiği değil, nitelikli alıcının gelmesi önemli. Bu fu­arda bir Rus ziyaretçi ağırlığı vardı. Ancak bizim firmamız açı­sından önemli olan İspanyol, Hol­landalı, Alman ve İtalyan müşte­rileri ağırlamaktı. Avrupa Birliği’nde modanın sürükleyicisi olan firmaların hepsini bu fuarda ağırlama fırsatımız oldu. Bu da Bursa için büyük kazanç.

Sürdürülebilirlik şu anda sek­törümüz için ön planda. Daha ka­liteli kumaş­lara yönelme var. Yaşanan ekonomik kriz nede­niyle Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde birçok firma durma noktasına geldi. Türkiye burada bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu açıdan fuarda, katma değerli, üst gam kumaşlara olan ilginin çok daha yoğun olduğuna şahit olduk. Siparişlerde azalma ol­ması, neyle ilgili üretim yaptığı­nıza bağlı. Firma olarak ciddi bir yoğunluk içerisindeyiz. Üst gam kumaşlarda Avrupa’ya alternatif olabiliyorsanız, ekonomik dur­gunluktan çok etkileneceğinizi düşünmüyorum. Ancak orta ve alt segmentlerde hizmet veriyor­sunuz ocak ayından sonra sıkın­tılı bir dönem olacağını düşünü­yorum. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Rus alıcılar dünyanın hemen hemen hiçbir yerinden alışveriş yapamaz hale geldi. Bu noktada Türkiye ciddi bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. Rusların ilgisinin giderek daha da artaca­ğını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl zor bir sene olacak. Dünya bir çalkantının içinde. Özellikle enerji krizi herkesin bütçesini değiştirdi. Bu açıdan baktığınızda tekstil sek­törü de bu gelişmelerden negatif etkilenecek.

Buradan pozitif çıkmanın tek yolu katma değerli ürünlerde al­ternatif olabilmek.

Davut GÜRKAN

Gürkan Brode Tekstil YKB

Fikir pazarlamaya başladık

Fuar, her sene edindiği tecrü­beyle beraber üzerine koya­rak gitti. Hem alıcılık hem de satı­cılar noktasında ihtisaslaşmış oldu. Her geçen sene yurt dışından gelen alıcılar daha nitelikli hale geldi ve büyük firmalar burayı ter­cih etmeye başladı. Artık fuar ken­dini ispatlamış, konumu yerine oturmuş, alıcılar belirlenmiş, da Bursa’nın önde gelen fir­maları olması sebebiyle sektöre önemli katkı sağlıyor. 40’tan fazla ülkeden gelen yabancı ziyaretçi fuarı ziyaret etti. Bunların birçoğu Avrupa ülkesi ve önde gelen fir­maların temsilcileri. Avrupalı alıcı­lar daha niteliklidir ve seçerek alış­veriş yapar. Fuara katılım sağlayan firmaların hepsi ihra­catçı. Dolayısıyla bu fuarın bizim için önemi büyük. Bursa’nın teks­til sektöründe kendine has bir di­namizmi var. Bunu başka illerle mukayese etmek doğru olmaz. Çünkü her ilin tekstil alanında ih­tisaslaştığı bir alan var. Bursa’nın da tekstilde birçok özelliği var. Bursa, lojistik olarak vazgeçilmez bir şehir. Bunun yanında imalat tedarikleri açısından, ipliğin ima­latından tutun bunun dokunma­sına ve kumaş haline getirilme­sine ürünü mamul haline getiren en iyi şehirlerden biriyiz. Son dönemde konfeksiyon olarak dünyanın sa­yılı firmaları tarafından Bursa’nın tercih edilmesi de şehrimizin teks­til sektöründe hangi noktaya gel­diğini gözler önüne seriyor. O da bizim için önemli. Ayrıca fuardaki trend alanlarımızda sergilediğimiz yeniliklerle de sektöre yön veren, sadece ürünlerimizi değil modayı da pazarlayan bir fuar haline gel­dik. Artık sadece ürün ve mal sat­mıyoruz bir fikir de pazarlamaya başladık. Bursa bu noktada diğer illerden ayrışmaya başladı. Ulus­lararası alıcıların hepsinin en başta dikkat ettiği nokta geri dö­nüşümden elde edilmiş ve yenile­nebilir enerji ile üretilen mamul­ler. 2030 itibariyle Paris Anlaşması kapsamında, 2023 yılından itiba­ren uluslararası alıcı firmalarımız yenilenebilir enerji ile üretilmiş ürünleri tercih etmeye çalışacak. Geri dönüşüm zaten olmazsa ol­mazlarından bir tanesi. Bizim bun­dan sonraki sürecimiz hem çevreci hem de yenilenebilir enerji üretil­miş mamuller üzerinde durmak olacak.

Nilüfer ÇEVİKEL

TÜGİAD ve DOSABSİAD Bşk.

Sadece üretmek yeterli değil

Bursa’nın ihracat hedefle­rini yakalamasında fuar­lar, büyük öneme sahip. Dolayı­sıyla bu fuar da yabancı alıcılarla firmalarımızı buluştur­ması açısından ihracat hedefle­rimize giden yolda kilit öneme sahip. Özellikle yabancı müşte­riler açısından oldukça iyi geçti­ğini gördük ve bu, bizi mutlu etti. Sadece davet usulüyle ge­len değil tamamen fuarı duyup, kendileri ziyaret eden çok misa­firimiz var. Bu da geleceğe yöne­lik daha başarılı olacağımızın sinyallerini veriyor.

İhracat payımızı artırmamız gerekiyor, bu da ancak etkin ka­tılımın olduğu fuarlarla sağla­nabilir. Her yıl bu fuara DOSAB­SİAD’dan bir­çok firma katı­lım sağlıyor. Bu yıl da 44 firmamızla güçlü bir şekilde yer aldık. Her yıl bu sayının üstüne koyarak yolu­muza devam ediyoruz. Bizim üretim konusunda sıkıntımız yok, en güzelini kalitelisini üre­tebiliyoruz ancak geldiğimiz noktada yalnızca iyi üretim yap­mak yeterli olmuyor. Ürünü dünyaya tanıtmak, aynı za­manda yüksek maliyetler karşı­sında yükü artan sanayicimizi de desteklenmemiz gerekiyor. Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki Bursa’mızın ihra­cat payını ancak bu şekilde daha da yukarıya çıkarabiliriz.

Aylin SÖZERİ

Zorluteks Pazarlama Müdürü

Her şartta üretime devam

Fuarımız giderek güçleniyor ve gelişiyor. Pandemi de bile ayakta durabildik. Müşteri­lerimiz geldi, ziyaretçilerimiz oldu. Bu fuara da Avrupa’dan, Arap coğrafyasından ve komşu ülkelerimizden ziyaretçilerimiz geldi. BURTEX üreticiler ve tüketici­leri buluşturmayı oldukça iyi bir şekilde başarıyor. Bu anlamda gayet başarılı bir fuar olduğunu söyleyebilirim.

Genel olarak zengin bir kolek­siyonumuz var. Zorluteks olarak sürdürülebilirliğe oldukça önem veriyoruz. Ürünlerimizi de bu çerçevede üre­tiyor ve kreas­yonlarımızı buna göre belirliyoruz. Öne çı­karmak istediğimiz ürünler de bunlar.

Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmelerden ve Rusya-Uk­rayna savaşı nedeniyle endişele­rimiz var. Ancak her zaman bir yol bulunur diye düşünüyoruz. Bir sürpriz olabilir, öngöremedi­ğimiz gelişmeler yaşanabilir. Bunlar, üzerinde kesin konuşa­mayacağımız konular. Fakat biz her şartta çalışmaya ve üret­meye devam edeceğiz.

Ahmet PARSEKER

TÜGİAD Bursa Şb. Bşk.

Dünyada önemli konuma geldik

Son yıllarda yapılan yatırım­lar ve sanayicilerimizin gayretiyle Türk tekstil sektörü dünyada çok önemli bir konuma geldi. Sektörün kalbinin attığı yer olan Bursa’da 133 firmanın bu­luştuğu büyük bir etkinlik düzen­leniyor olması ve burada da TÜ­GİAD Bursa üyelerinin yer alması bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. 40 ülkeden 500’ün üzerinde firma temsilcilerinin fuara ilgi gösterdiğini bi­liyoruz. İhraca­tın en önemli kalemlerinden biri olan tekstil sektörünün bu tarz organizas­yonlarla dünyadaki yerini daha da sağlamlaştıracağına inanıyo­rum. Küresel pazarda yükseliş trendini yakalayan tekstil sek­törü için Bursa Textile Show Fua­rı’nın çok değerli olduğunu düşü­nüyorum.

Hasan ALTINSU

Altınsu Tekstil YK Başkanı

Karlılıklar düşüyor

Yıllar geçtikçe daha da oturdu fuarımız ve başarılı bir fuarı geride bıraktık. Potansi­yel müşterilerimizle bir araya gel­dik. Bu anlamda fuardan mem­nunuz. Fuara yabancı ziyaretçi katılımı oldukça yüksekti. Geçti­ğimiz yıllara göre yoğun bir katı­lım vardı. Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler fuarı ziyaret etti. Bizim de müşterilerimiz ağır­lıklı olarak Avrupa’da.

Kalitelerimiz tamamen kendi üretimlerimiz tamamen. Do­kuma, polyester kaliteler. Bayan giyim üzerine çalışıyoruz. Şu anda sürdürülebilir ürünler ol­dukça favori. Geri dönüşüm olan tüm kaliteleri ürettiğimizi söyle­yebilirim.

Sezon geçişi gibi bir sakin­lik oluştu piya­sada. Fakat o dönem de koleksiyon hazırlıkla­rıyla geçti. Şu anda sorgularımız devam ediyor. Piyasanın önü­müzdeki süreçte yeniden hızla­nacağını düşünüyoruz. Dolar/euro paritesindeki kayıp ihracatımızı olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Karlılıklarımız dü­şüyor. Ancak mücadeleye devam ediyoruz. Bu sıkıntılara karşın Rusya ve Orta Doğu pazarlarında daha hareketli olmayı hedefliyo­ruz. Ayrıca dolarla alım yapan fir­malara da sıcak bakıyoruz.

Hilal GÜLSEÇEN

Seçen Tekstil YKÜ ve Gen. Md.

Fırsatlara odaklanmalıyız

Bursa’daki üretici firmalarla dünyadaki markaların ve nihai kumaş kullanıcı firmaların buluşturulması hedeflenerek yola çıkılan fuarımızda 8’inci edisyonu tamamladık. Her geçen gün üze­rine koyarak çıtasını daha üst se­viyelere taşıyarak, yoğun emek ve özveriyle bugünlere getirilmiş ve önünde gidecek daha da yolu olan güzel bir organizasyon.

Fuara 40’ın üzerinde ülkeden gelen 400’ün üzerinde kayıtlı alıcı vardı. Bunun yanında bir o kadar da kendi imkanlarıyla gelen firma temsilcileri oldu.

Firmamızın ana taşıyıcı kolon­larından biri olan sürdürülebilir elyaflardan üretilmiş kumaş ko­leksiyonlarının yeni nesil versi­yonlarını koleksiyonlarımıza ekle­yerek ürünlerimizi fuarda görücüye çıkardık. Enerji krizi, bi­zim kontrolümüzde olmayan eko­nomik nedenler, maliyetlerin art­ması ve buna bağlı olarak müşterilerdeki fiyat baskısının artması gibi nedenlerle bizim de zamanımızın çoğu maliyet hesabı yaparak geçiyor. Ama bununla birlikte üretici ve tüketiciyi buluş­turan BURTEX, sadece Bursa eko­nomisine değil ülke ekonomisine ciddi kaza­nımlar sağlı­yor. Fuarın her geçen gün markaya dö­nüşüyor olması da Türkiye’nin imza işlerinden biri olacağına işa­ret ediyor. Bir markanın ortaya çıkması için yoğun sabır, emek, özveri ve adanmışlık gerektiriyor. Bu fuar da bunun güzel örnekle­rinden bir tanesi. Daha hala da alacak yolumuz var. Kendimize koyduğumuz çıta, kimseye benze­meden, kendi üretici kimliğimizi ortaya koyarak yol almak. Yarışı­mız kendimizle. Şu anda bir geçiş dönemi yaşanıyor. Öngördüğü­müz sakinlik beklediğimizden daha erken geldi. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle bu ülkelerden ge­len ziyaretçi azaldı ama başka ül­kelerden gelen ziyaretçilerle bunu sübvanse ettik. Örneğin bu fuarda İspanyol ziyaretçiler oldukça yo­ğunluktaydı. Kuzey Avrupa ülke­leri ve İtalya’dan da çok sayıda zi­yaretçi geldi. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri uzun soluklu olacak. Ancak Türkiye konumu ve gerçekleştirdiği katma değerli üre­timi itibariyle önümüzdeki süreci fırsata çevirmeye odaklanmalı.

Arzu IŞIK Işıksoy Tekstil YK Üyesi

Üretimin merkeziyiz

Bursa fuarı genel anlamda çok güzel geçti. Önceki yıl­lara kıyasla daha verimli bir fu­ardı. Bursa, Türkiye’de tekstil dendiğinde ilk akla gelen şehir. Fuarlar, mevcut ve potansiyel birçok yerli ve yabancı müşte­riye ulaşmak için en önemli pa­zarlama alanları.

Bursa Textile Show da kumaş üretiminin merkezi konumunda olan şehrimizde düzenlendiği için çok büyük ilgi gördü. BUR­TEX’in uluslararası düzenlenen birçok fuardan daha başarılı ol­duğunu düşü­nüyorum.

Bu fuarın her geçen yıl daha da önem kazacağı kanısındayım. Son za­manlarda tekstilde makine yatı­rımları oldukça arttı.

Buna paralel olarak önümüz­deki yıllarda sektörümüzdeki imalat da daha artacak, böylece tekstil sektörünün ülke ekono­misine sağladığı katma değer ile hak ettiği yeri bulacağı kanısındayım.

Şeyma ÖZÇİMEN UÇAR

Özçimen Tekstil YK Üyesi

Müşteri kalitesi artıyor

Güzel ve başarılı bir fuar oldu. İlk başladığı gün­den itibaren katılım sağlıyoruz. Her sene kendini yeniliyor ve müşteri portföyü genişliyor. Müşteri portföyü de daha kali­teli bir hale gelmeye başladı. Rusya-Ukrayna savaşı nede­niyle Rusya’dan çekilen Avru­palı markalar var. Dolayısıyla Rusya’da kendi üretimlerini kendileri yapmaya, mevcudu büyütmeye yöneldiği için bu durum bizim işlerimize oldukça olumlu yansıdı. Şu anda bizim Rusya piyasamız çok iyi gidi­yor. Ancak bunun yanında Av­rupa’daki ekonomik durgunluk da işlerimize olumsuz yan­sıyor. Sadece ülkemizde de­ğil Avrupa’da da ciddi ekono­mik sıkıntılar var. Bu durum fir­maların siparişlerindeki metrajlara, fiyat pazarlıklarına yansıyor. Çünkü Avrupa’daki birçok marka küçülmeye gitti. Kapanmaya giden markalar oldu. Tabii ki Avrupalı müşteri­lerimiz var ama şu anda zayıf gittiğini söyleyebiliriz. Tüm bunlar ışığında 2023’ün ikinci çeyreğinden sonra bir hareket­lenme yaşanacağını öngörüyorum.

Yavuz ÖZDEMİR

Akrida Tekstil Genel Müdürü

Yeni fırsatlar var

Bursa’da geçmiş yıllarda kumaşa özel bir fuar yoktu. Ürettiğimiz ürünleri İs­tanbul’da sergilerdik. Müşte­riyle muhataplığımız söz ko­nusu olmazdı. Ancak bu fuarı düzenleyerek üretim merkezi olan Bursa’yı müşterileri getir­miş olduk. Böylece fuarımız Bur­sa’nın ihracatını artıran bir hale geldi. Fuar istisnasız bütün katı­lımcılarının üretici olduğu dün­yadaki tek fuar. 40’ın üzerinde ülkeden 1500’e yakın müşteri Bursa’nın kendi alanında öne çıkmış üreticileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı. Böylece müşteriler taleplerini birebir olarak üreticiye iletme ve ara­cıya verecekleri payı ceplerinde tutma fırsatı yakalıyorlar.

Avru­pa’daki eko­nomik geliş­meler ve Rusya-Ukrayna savaşı nede­niyle çok karamsar değilim. Hatta bu olumsuzlukların ülke­mize yarayacağını düşünüyo­rum. Rusya siparişlerinde bir düşüş olabilir. Avrupa geçmişte yüksek montanlı siparişlerini Çin’e geçiyordu. Ancak şu an stok yapmanın bir finans mali­yeti var. Avrupalı firmalar bu fi­nans maliyetlerine katlanma­mak için parsiyel sipariş vermeye başladılar. Bu du­rumda da Çin’deki fiyat cazibesi ortadan kalkıyor. Böylece firma­lar en yakın tedarik noktası ola­rak Türkiye’ye yöneliyor.

Erman BÜKÜMCÜ

Pakipek Tekstil Gr. Paz. Md.

Talepler henüz siparişe dönmedi

Bluz, etek ve ceket için bayan dış giyimlik kumaş imal ediyo­ruz. Sürdürülebilir, geri dönüşümlü kumaşlar üretiyoruz. Kendi bünye­mizde dokumamız, boyahanemiz ve dijital baskımız var. Aynı zamanda bir fabrikamızda da teknik iplik üre­tiyoruz. Firma olarak yapılmayan kumaşları yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi bir üst segmente pozis­yonlandırıyoruz. Bu anlamda İtal­yan kumaşlarına rakip kumaşlar ürettiğimizi söyleyebilirim.

Fuar bir önceki edisyonunda biraz durgundu ama bu edisyondan ol­dukça memnun kaldık. Ağırlıklı ola­rak Rusya ve Belarus’tan gelen ya­bancı ziyaretçiler vardı. Zara, H&M gibi dünyadaki büyük markalar Rus­ya’dan çekildi. Bu yüzden Ruslar kendi lokal markalarından alışveriş yapıyorlar. Rusya’daki yerel firmala­rın işi daha da arttı. Ancak Avru­pa’dan kumaş alamıyorlar. Bu yüzden onlar da Türkiye’ye yöneldi­ler. Bir diğer taraftan Avrupa’da ya­şanan ekonomik durgunluk şimdi­den siparişlerimize yansımaya başladı. Avrupa’daki satışlarımız ciddi şekilde azaldı. Ancak firma ola­rak sadece Avrupa’ya çalışmıyoruz. Uzak Doğu, ABD ve Rusya pazarında da faaliyet gösteriyorduk. Bu süreçte bu pazarlara daha fazla ağırlık ver­dik. 2022 yılının ilk 6 ayı oldukça ha­reketli geçse de ikinci yarı yıl bir dur­gunluk yaşandı. Sektörde bu durgunluğun önümüzdeki yıla da yansıyacağı görüşü hakim. Önü­müzde bir seçim süreci var. Seçime kadar bu durgunluğun devam etme­sini bekliyoruz. Zor bir dönem bizi bekliyor. Şu an için fuarlar çok yo­ğun ancak talep var ancak bunlar he­nüz siparişe dönmedi.

Orhan SERBEST

Derhan Tekstil YKB

Belirsizlik var

Fuar her seferinde daha da ge­lişiyor, yeni müşteriler geli­yor. Dünyadaki sayılı markalar­dan temsilciler fuarımızı ziyaret etmeye başladı. İç piyasadaki ihra­catçı konfeksiyoncularımızla da çalışıyoruz. Bu markalardan da temsilciler fuara geldi. Bunlar hari­cinde Rusya’dan gelen müşterileri­mizi ağırladık. Dünyada sürdürü­lebilirlik konusu ön planda. Biz de müşteri talepleri doğrultusunda bu ürünlere yöneldik. Firma ola­rak biz de bu konuda altyapımızı hazırladık ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Böylece müşteri­lerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.

Avrupa’daki ekonomik durgun­luk nedeniyle bir yavaşlama var ama bunun geçici olacağını düşü­nüyorum. Belirli bir süre durgun­luktan sonra tek­rardan ivme yu­karıya yönele- cektir. Firma olarak uzun yıllardır Rusya pazarındayız ve burayı iyi biliyoruz. Savaş süreci siparişleri etkiliyor ama bu da geçici bir sü­reç. Önümüzde bir belirsizlik var. Bu sürecin nasıl geçeceğini kimse ön göremiyor. Bu resesyon süreci­nin de kısa olacağını ümit ediyo­ruz. Bundan sonra da ileriye dö­nük daha güzel bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nok­tada biz de elimizde stok tutma­dan çalışıyoruz. Kesin siparişlerde üretime devam ederek yaşanan sı­kıntılara önlem almaya çalışıyoruz.

Ali SAYIN

Karkent Tekstil YK Başkanı

Beklentilerimiz karşılandı

BURTEX Fuarı’nın tekstilin özgün ve yenilikçi tasa­rımlarını ortaya çıkarma, güncel modaya yön verme ve üretici ile müşterinin aracılardan bağım­sız olarak buluşmasına vesile olarak piyasayı canlandırma gibi katkıları olduğu bir gerçek­tir. Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde geçen bir önceki edisyona göre bu kez daha yo­ğun ziyaretçi olması, katılımcı firmalar için ekstra avantajlar getirdi. Sadece Avrupa değil dünya genelinde oluşmaya baş­layan bir enflasyon ve hayat pa­halılığına rağmen Rusya-Uk­rayna savaşı­nın muhtemel sonlanması ve uluslararası mu­tabakatların sağlanmasına isti­naden tüm sektörlerde olacağı gibi tekstil sektöründe de pan­demi öncesi hacim ve hareketli­liğe dönmeyi sağlayacaktır. İn­sanların temel ihtiyaçları olan gıda, tekstil ve barınma alanla­rında faaliyet yapan firmalar doğru zamanda doğru adımları attıkları ve krizleri fırsata çevire­cek dinamikleri gerçekleştirdik­lerinde kendi sektörlerinde her daim öne geçecekleri yadsın­maz bir realitedir.

Begüm SERBEST

BZJ Tekstil YKÜ

Avrupa pazarı durgun

Fuarın ilk katılımcıları arasındayız. Fuara olan ilgi her geçen edis­yonda artıyor. Geçtiğimiz fuarlar pan­demi nedeniyle biraz daha durgun geçse de bu fuardan oldukça memnu­nuz. Fas, Rusya, Bulgaristan, İspanya ve Hollanda gibi dünyanın farklı bölgele­rinden gelen ziyaretçiler standımızı ziya­ret etti. Firma olarak yüzde 100 jakarlı dokuma üretimi gerçekleştiriyoruz. Sa­tışlarımız daha çok Avrupa’ya olsa da ABD, Orta Doğu, Asya ve Türki cumhuri­yetlere de ihracatımız var. Koleksiyonu­muz oldukça geniş. Bu yüzden de farklı ülkelerin tercihlerine hitap edebiliyoruz. Recycle sertifikasına sahip bir firmayız. Or­ganik üretimimiz var. Dünyadaki sürdürü­lebilir ve çevreci üre­tim trendini takip ediyoruz. Ama bunlar şu anda jakarda çok gündemde değil. Ja­kar daha abiye ve özel günlerde giyilen kıyafetlerde kullanıldığı için mağazaya gittiğinizde jakarlı elbise sayısı da daha az oluyor. Ama firma olarak Inditex, H&M gruplarına hizmet verdiğimiz için onların talep ettiği sürdürülebilir ürün­leri sağlamak adına bu alanda imalat gerçekleştiriyoruz. Şu anda da bu ürünlerin toplam üretimimizin için­deki payı yüzde 50 civarında. İçinde bu­lunduğumuz dönem işlerimizin daha da hareketli olması bir zamandı. Ancak pandeminin ardından enerji krizi ve ma­liyetlerin artması sektörümüzü oldukça etkiledi. Firma olarak da şu an daha çok Arap ülkelerine servis veriyoruz. Bu yüz­den konumumuzun biraz daha iyi oldu­ğunu söyleyebilirim. Üretimimiz yüzde 100 dolu ve ödeme konusunda da sı­kıntı çekmiyoruz. Ancak Avrupa pazarı oldukça durgun.

Vedat Kayaoğlu

Kayaoğlu A.Ş. YK Başkanı

Kıştan sonra hareket artacak

Bu fuar Bursa için büyük bir değer. Pandemi döneminden sonra böyle bir fuarın tekrardan hareketlenmesi Türkiye adına daha da çok önemli. Yaklaşık 40 ülkeden ziyaretçi katıldı. Bu da bizi memnun etti. Geçen yıllara göre başarı oranı yükselerek devam ediyor. Bu Bursa ve Türkiye adına büyük bir kazanç. Fuara Rusya ve Belarus’un yanı sıra İspanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden yoğun katılım oldu.

Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk siparişlere de yansıyacak. İnsanlar öncelikle evini, genel giderlerini düşünecek.

Ancak giyinmeden de olmuyor. Bu yüzden belirli bir oranda düşüş yaşadık ama kışın bitmesiyle beraber daha yoğun bir tempoyla çalışacağız.

Rusya pazarı Türkiye için büyük avantaj. Zara gibi büyük markalar Rusya’dan çıktığı için kendi iç pazarlarına döndüler. Şu anda kendi içlerinde marka olmaya çalışıyorlar. Bu da bizim için büyük bir fırsat oluyor. Rusya’daki fuarlara da katılıyoruz. Orada ziyaret ettiğimiz müşteriler, Bursa’daki fuara da geldiler. Rusya’ya tonajlarımız git gide artıyor. Firma olarak örme sektöründe yer alıyoruz. Turlu, polyester, floş, naylon, poliviskon ve viskon grupları imal ediyoruz. Ar-Ge’ye önem veriyoruz. Bu alanda oldukça güçlü ve öncü firmalardan biriyiz.

Mehmet Akif DİKİCİ

Dikici Tekstil Firma Ortağı

Dünyada üretim yavaşlayacak

Bursa’da üreticilerin katıldığı bir fuar burası. Günümüzde birçok müşteri de üreticilerle çalışmak istiyor. Gerek İstanbul’dan gerekse de yurt dı­şından çok sayıda alıcıyı ağırladık fuar süresince.

Fuarın ilk gününden beri sürekli yeni müşterileri portföyümüze ekliyoruz. Bu yüzden memnunuz. Bu yıl da yeni müş­terilerle tanıştık. Onlar da portföyümüze girecektir.

Fuara katılmaktaki asıl amacımız ya­bancı ziyaretçilerle bir araya gelmek. Bu­rada da alım heyetle­rinin çalışması sonu­cunda doğru müşterilerin getiril­mesinden çok mem­nunuz. Fuar süre­sinde Polonya, Hollanda, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanında Rusya ile Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçileri standımızda ağırla­dık. Firma olarak örme, dokuma, raşel örme, baskılı gruplar gibi ürün grupla­rında imalatımız var. Biz de bu fuarda dünyanın takip ettiği trendlere uygun olarak koleksiyonlarımızı hazırladık.

Avrupa’daki ekonomik durgunluk si­parişlerimize yansıyor. Sadece Avrupa değil, bütün dünyada üretimin yavaşla­yacağı bir süreçteyiz. Dolayısıyla biz de kendi üretimlerimizde ve finansman akışkanlığımıza dikkat ediyoruz. Daha tedbirliyiz, herkes gibi. Aslında bu tedbir söylemi de piyasayı yavaşlatan bir du­rum. Rusya ile her zaman sıcak ticareti olan bir pazarız. Avrupa’nın yaptırımları nedeniyle Türkiye olarak Rusya’nın çı­kış noktasıyız. Ancak bu Rusya ile ala­kalı harika işler olacağı anlamına gelmi­yor. Bu yaptırımlardan dolayı onların da işleri daralıyor. O daralma ile ilgili boş­lukları bizden tedarik edecekler.

Önümüzdeki yıl işlerde bir daralma bekliyoruz. Ama bu bir moral bozuk­luğu, motivasyon düşüklüğü anlamına gelmiyor. İşlerde daralma olsa da biz daha çok çalışacağız.

Semih KAYNAR

Ventsa Tekstil Şirket Ortağı

Rusya büyük fırsatlar barındırıyor

BURTEX Fuarı pandeminin ardından yoğun bir şekilde gerçekleşti. Bundan çok mutlu­yuz. Bir önceki fuara göre bu fuar daha kalabalıktı. Rusya ve yakın coğrafyalarındaki ülkeler ile Av­rupa ülkelerinden yoğun bir katı­lım vardı. Bunun haricinde Gü­ney Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden de zi­yaretçiler geldi. Müşteriler genel­likle doğal elyaflar, organik pa­muklar, doğal elyaf karışımlı ürünleri tercih ediyor. Biz de bu ürünlerimizi ziyaretçilerin beğe­nisine sunduk. Firma olarak üre­timimizin büyük çoğunluğunu ihraç ediyoruz. İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve İsrail’e satış gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da ya­şanan ekono­mik durumlar siparişlerimizi etkiledi. Avrupa enflasyona bizim gibi hazırlıklı değil. Onların da kısa sürede bunu atlatacaklarını düşünüyo­rum. Tahminimce bu yılı bu sevi­yede geçireceğiz. Ancak önümüz­deki yıldan daha da umutluyum. Özellikle fuardaki yoğunluğu gör­dükten sonra. Bir diğer yandan Rusya pazarı da ülkemiz için ciddi fırsatlar barındırıyor. Avru­pa’nın Rusya’ya uyguladığı ya­saklardan sonra, Avrupa’dan Rusya’ya ürün tedarikini kestiler. Burada Rusya için tek yol Türkiye kaldı. Bu yüzden Rusya’nın bize ilgisi çok fazla. Üreticiler olarak bu süreçten büyük karla ayrılaca­ğımızı düşünüyorum.

Özlem ÖZEL

Marsala Tekstil YKB YRD.

Yoğunluk ve nitelik artıyor

“Bursa Textile Show” her zaman olduğu gibi yine çok verimliydi. Bu fuar, yapıldığı ilk günden itibaren tüm sektörün bir araya gelmesi açı­sından oldukça önem taşıyor. Her yıl katlanarak artan ziyaretçileri­mizle birlikte çok daha geniş kitle­lerle, 3 gün boyunca temas ettik. Zi­yaretçi yoğunluğu ve özellikle de ziyaretçi niteliği giderek artıyor ve bu durum tabii ki biz fuar katılımcı­larını da çok mutlu ediyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi yine Rus­ya’dan ve Belarus’tan çok sayıda zi­yaretçimiz oldu.

Onların yanı sıra, Almanya, Po­lonya, İspanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden de ol­dukça fazla ziyaretçi aldık. Bu fua­rın ana sezonu 23-24 sonbahar-kış olmasına rağmen yaz koleksiyonu­muz da öne çıktı ve çok talep gördü. Koleksiyonlarımızda tercih ettiğimiz ve sezonları da doğru vur­gulayan müthiş renklerimiz ve yeni geliştirdiğimiz teknik kumaş­larımız bu fua­rın öne çıkanla­rındandı. Za­mansız ürünlerimize duyulan ilgi de tabii ki her zaman bizleri memnun edi­yor.

Avrupa’da perakende satışları düşüyor. Bu düşüş bizim ihracatı­mızı da tabii ki olumsuz etkileye­cek. Rusya pazarında da satışlarda azalma var fakat Avrupalı markala­rın buradan çıkmasından dolayı Türk firmaların payının da artması dolayısı ile bizlerin de satışlarının artmasını bekliyorum.

Sonuç olarak sektörde 2023 yı­lında, 2022 ile karşılaştırıldığında Avrupa pazarına satışların azal­ması ile Rusya pazarına satışlarını artırarak telafi edebilecek şirketle­rin 2023 yılını az kayıplarla veya 2022’ye benzer cirolarla geçirece­ğini düşünüyorum. Bu imkanı ya­kalayamayan şirketlerde ise satış­larda düşüş bekliyorum.

İhsan PEKAYLA

Nipteks YK Başkanı

Savaş kaygıları artırıyor

BURTEX Fuarı’nın sektör ve ülkemiz için daha fazla müşteriye ulaşıp, taleple­rine cevap verebilmek adına, bizlere ve ülkemiz ihracatına katkısı büyüktür. Fuarımız ge­çen yıla göre daha fazla katı­lımcı ve ziyaretçi ile gerçek­leşti. Böylece farklı ülkelerden gelen daha fazla ziyaretçi ile ta­nışma fırsatı yakaladık. Fuara gelen ziyaretçiler ağırlıklı ola­rak Orta Doğu, Avrupa ve Rusya bölgelerindendi.

2023 – 2024 kış sezonu için özel olarak ta­sarlanan ba­yan giyim kreasyonla­rını ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Dünyadaki trendleri takip ediyor ve modaya uygun ürünlerimizle müşterilerimizin taleplerine cevap vermeye gay­ret gösteriyoruz. Savaşın bir an önce son bulması tüm sektör­ler için gelecek kaygısını azal­tacaktır. Ancak bu şekilde de­vam edilmesi halinde kaygı yükselecektir.

Levent KAYAOĞLU

Dilek Tekstil Firma Sahibi

2023 sancılı geçecek

Bursa’nın öne çıkması ve Bursa’daki firmaların ken­dini göstermesi açısından ol­dukça güzel ve önemli bir fuar. Hem dokuma hem de örme sek­törlerindeki firmaların kalite ve koleksiyonlarının iyi olmasın­dan dolayı fuar sadece Bursa’da yerel olarak talep görmüyor, İs­tanbul, İzmir, Avrupa ve Rus­ya’dan da ciddi talep görüyor. BURTEX’in kendini konumlan­dırdığı nokta ve organizasyonu son derece doğru.

Tanıtımları biraz daha fazla yapılabilir. Çok fazla tanıtım ya­pılmamasına rağmen güzel bir fuar. Bursa’mızın gelişebilmesi adına daha çok emek verilip, ta­nıtımının yapılması ve daha çok efor harcanması gerekiyor. Çünkü bu Bursa’nın gelişimine de önemli katkı sağlayan bir fuar. Hep birlikte bunu geliştir­memiz gerekiyor.

Firma olarak örme kumaş üre­timi gerçekleştiriyoruz. Bunun üzerine değişik dizayn baskılar, değişik kalitede Ar-Ge’ler yapıyo­ruz. Kumaşta bayanların ihtiyaç­larını karşılayabilecek düzeyde birçok enstrümanı kullanıyoruz. Dilek Tekstil olarak Inditeks Grubu, H&M Grubu, İngiliz mar­kalarıyla çalışıyoruz. Bunlarla iş­birliğimiz uzun yıllardır devam ediyor.

Bundan da son derece mem­nunuz. Ancak son dönemdeki ekonomik kriz ile birlikte dünya­nın da resesyona girmesiyle be­raber şu anda herkeste ciddi bir sıkıntı var. Geçmiş yıllarda yaşa­dığımız krizler, Türkiye’nin krizi olduğu için bu durum Avrupa’ya çalışanlar için ciddi bir değer sağlıyordu. Fa­kat bugün ge­linen noktada dolar/euro parite­sinin euro bazında gerilemesi hem piyasadaki rekabetin çok fazla olması hem de talep arzı­nın azalmasından dolayı şu anda Türkiye’de adı konmamış bir resesyon var.

Bu konuda doğal gaz ve ener­jide yaşanan zamlar giderek işi daha büyük bir kaosa sürüklü­yor. İhracat yapan firmalar bile sıkıntılar yaşarken iç piyasaya çalışan firmaların bundan son­raki süreçte yaşama şansları git­tikçe azalıyor. Büyük tesislerde kapasiteler doldurulmakta zorla­nıyor. İşin düşük olmasından kaynaklı büyük bir fiyat baskısı var. En belirgin olan nokta ise is­tikrarsızlık.

Kimse önünü göremiyor. Bu yüzden de kimse hamlelerini be­lirleyemiyor. Belirsizliğin olduğu yerde de ciddi bir kaos ve huzur­suzluk var.

2023 yılı sancılı geçecek. Önü­müzdeki yıl firmaların bireysel başarıları ön plana çıkacak. Bu yapı da firmanın kapasitesi, fi­nansal yapısı, iş bilirliği, Ar-Ge’si, pazardaki hakimiyetiyle doğru orantılı olacak.

Bunların hepsini bir bütün olarak sağlayabilen firmalar yola devam edecek. Ama genel itibariyle baktığımız zaman, bu­nun sürekliliğini sağlayabilmek çok zor. Firmalar bazında finan­sal darlık ve finansa ulaşama­manın getirdiği zorluklardan do­layı firmalarda ciddi sıkıntı var.

Rıdvan KAR

Miatex YK Başkanı

Rusya-Ukrayna krizi avantaj değil

Bu fuarın yurt dışı pazarı açısın­dan kazanımları çok büyük. Di­ğer yurt dışı fuarı ile karşılaştırdığı­mızda çok büyük bir katılımcı kitlesi vardı. Özellikle yurt dışından.

Fuarın 8’nci edisyonu geçtiğimiz yıllara göre daha yoğun geçti. Geçtiği­miz yıllarda pandeminin etkisi devam ediyordu. Ancak bu fuarda pandemi­nin etkilerini biraz daha atlattığımızı gördük. Fuarda standımızı ziyaret eden yabancı ko­nuklarda İspanya ağırlıklıydı. Onun dışında İngiltere, Fransa, Polonya ve Rusya’dan gelen müşteriler vardı.

Firma olarak bayan dokuma grubu üzerine üretim yapıyoruz. Son zaman­larda sürdürülebilir ürünler ön planda. Müşterilerimizin en fazla dik­katini bu ürünler çekti.

Son birkaç aydır sektörümüzde durgunluk var. Standımızı ziyaret eden müşterilerimizle de bu konular üzerine görüştük. Önümüzdeki yılın kasım ayından itibaren biraz daha iş­lerin iyi olacağı kanaatindeler.

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye için Rusya pazarında bir avantajdan zi­yade belirli bir ekonomik durgunluğa sebebiyet veriyor. Çünkü Rusya’dan Türkiye’ye gidiş gelişlerde sıkıntılar yaşanabilir. Bir önceki fuarda, savaşın ilk çıktığında bu tarz sorunları yaşa­mıştık. Bu noktada Rusya-Ukrayna krizinin bizim için bir avantaj taşıdı­ğını düşünmüyorum. Son 3-4 yıldır sektörümüz özellikle Avrupa paza­rında bir yükselişte. Önümüzdeki yıl da sektörümüz açısından oldukça ve­rimli geçecektir.

Engin SARIKAYA

Sarcan Tekstil Kurucu Ortağı

Sektörümüzde yavaşlama var

Fuara 400’ün üzerinde yabancı katı­lımcı davet ettik. Bunun haricinde kendileri gelen yabancı müşteriler ile yurt içinden çok sayıda ziyaretçi katı­lımı vardı. Fuara Avrupa’dan, Orta Doğu ülkeleri ve Rusya’dan yabancı ziyaretçi katılımı vardı.

Firma olarak ja­karlı gruplarımızı fuarda öne çıkar­dık. Yeni desenleri ve trendleri takip etmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak er­kek ürün gruplarına yönelik üretim yapsak da sipariş üzerine bayan gi­yimi üzerine de çalışıyoruz. Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmeler ve Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte sektörümüzde bir yavaşlama var. Enerji krizi ile ilgili de bir sıkıntı bekle­niyor. Avrupa da tedirgin. Bu süreci en az hasarla atlatmayı temenni ediyo­ruz. Firma olarak bu yıl için mevcudu korumak istiyoruz. Önümüzdeki yıl da üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Avrupa’yı ihracatımızı artırmak istiyoruz.

Tuçe TURGUT

Simmod Sat. Paz. Dir.

Kış zor geçecek

Fuar mart ayına kıyasla çok daha verimli geçti. Daha fazla ülkeye ulaşılmış ve daha fazla ziyaretçi var. Bu anlamda fuarı organize edenleri tebrik ediyoruz. Ağırlıklı olarak Rusya ve Belarus’tan ziyaretçiler vardı. Ay­rıca Hollanda, Fransa, İspanya, Bel­çika gibi Avrupa ülkeleri ve ABD’den misafirlerimizi ağırladık. Oldukça uzak ülkelerden bu fuara ziyaretçi gel­mesi ayrıca bir ba­şarı. Firma olarak jakar, bayan üst gi­yim dokuma üre­timi gerçekleştiri­yoruz. Türkiye’deki en büyük jakar üretim kapasitesine sahip olan firma­yız. Sürdürülebilirlik konusu firma­mız için çok önemli. Ürün gamımızda öne çıkan ürünlerimiz de bunlar. Ja­kar ağırlıklı üretim yapsak da çevreye duyarlı ve teknolojik odaklı üretim yapıyoruz.

Avrupa’daki enerji krizinin önü­müzdeki süreçte siparişleri etkileyece­ğini düşünüyorum. Bununla ilgili de bir ön hazırlığımız oldu.

Stok tutmuyoruz. Sipariş durdur­malarına ya da sipariş iptallerine karşı bunu engelleyecek birtakım ça­lışmalar yaptık. Kış biraz zor geçecek. Biraz azalma bekliyoruz.

Aziz AZİZOĞLU

Ayazmalı Tekstil Firma Ortağı

Pandemi sonrası hareketlilik

Fuar sektörümüzün dünyaya açı­lan penceresi. Dış ülkelerden in­sanları, hiçbir ücret karşılığı olmadan, direkt olarak getirip Bursalı üreticiyle buluşturuyor bu fuar. Geçen yıllara göre daha yoğun bir fuarı geride bı­raktık. Daha fazla katılım vardı. Pan­demi sonrasında ciddi bir hareketlilik yaşandığını gözlemliyoruz. Fantazi örme kumaş imal ediyoruz. Bunun yanında kendi bünyemizde dijital baskımız da var. Fuara katılan diğer firmalar gibi, müş­teri talepleri ve sek­tördeki trendler doğrultusunda, biz de yeni ürünleri­mizi ve kreasyonlarımızı sergiledik. Bir yandan da dünyada recycle dedi­ğimiz ürünlere ilgi artıyor. Bizim de bu alanda üretimlerimiz var. Bu ürün­leri de fuarda ziyaretçilerimizin beğe­nisine sunduk. Firma olarak ağırlıklı yurt içine çalışsak da fuar neticesinde elde ettiğimiz yabancı müşterilerimiz de var.

Bu fuarda Rusya, Romanya, Hol­landa, İspanya ve Belçika gibi ülkeler­den ziyaretçiler standımızı ziyaret etti. Avrupa’da yaşanan ekonomik dur­gunluk nedeniyle siparişlerimizde bir durgunluk vardı. Ancak fuarda Rusya ve o bölgelerden ziyade Avrupalılar­dan daha çok ilgi ve talep olduğunu gözlemledik.