TEKNOFEST 2021 İHA yarışları Bursa'da yapılacak

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. Yarışmalara üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. TEKNOFEST 2021 kapsamında; lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katıldığı Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmasına 392 takım başvuru yaparken, başvuran takımlar arasından 42’si finale kalmaya hak kazandı. Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına başvuruda bulunan 679 takım arasından 190 takım finale kaldı. TÜBİTAK yürütücülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına ise 810 takım başvuru yaptı ve 138 takım finalde yarışmaya hak kazandı.

Savaşan İHA Yarışması 5-9 Eylül, Uluslararası İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarışması ise 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.