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TCMB'den dövize 5'inci müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. Müdahale öncesi 17 lira sınırını zorlayan dolar, 16,35 seviyesine geriledi.
Gündem 17.12.2021, 14:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
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