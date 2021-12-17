banner8

banner6

banner17

Son Dakika

TCMB'den dövize 5'inci müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. Müdahale öncesi 17 lira sınırını zorlayan dolar, 16,35 seviyesine geriledi.

Gündem 17.12.2021, 14:04
TCMB'den dövize 5'inci müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

Yorumlar (0)
banner14
5
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18