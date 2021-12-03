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TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
Gündem 03.12.2021, 13:23
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, en son 1 Aralık Çarşamba günü piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Söz konusu müdahale, 2014'ten bu yana ilk kez yapılmıştı.
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