Tarımsal mesleki eğitime büyük ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında özel sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamına alınan meslek liseleri bu yıl da en çok talep gören okullar arasında yer aldı.

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından meslek liselerinde doluluk oranı yüzde 77 olurken, Bursa TB’nin tarım eğitimindeki proje okulu olan Hamidiye MTAL’in doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Tarım eğitiminde örnek okul

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Hamidiye MTAL’i tarım eğitiminde örnek okul haline getirmek amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve paydaşlarımızla koordineli çalışarak, pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Buradan mezun olan öğrencilerin sektörde aranan olmalarını sağlamak adına, ders müfredatını tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirledik. Uygulama ağırlıklı eğitim modeli öğrencilerimiz tecrübe kazanacak ve mezun olduklarında rahat iş bulma imkanına sahip olacak” dedi.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında “proje okulu” statüsü alan okulların sektör ortaklarıyla birlikte tasarlanacak bir yapıya kavuştuğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, protokol kapsamında yer alan 3 okula olan talebin artığı ve kontenjan doluluğunun yüzde 70’i aşan artış kaydettiği bilgisini verdi.

