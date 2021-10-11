Sera gazı emisyonunun düşürülmesinde  OİB, sektöre rehberlik edecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini Avrupa Birliği’ne yapan üyelerini Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yeni düzenlemelere karşı bilinçlendirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği ve ihracatçılara üç yıl boyunca rehberlik edeceği “Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm” Ur-Ge projesi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde uygulanacak olan Sınırda Karbon Düzenlemesinin olumsuz etkilerinin önlenmesi amaçlanıyor.



Baran Çelik: “Erken önlemler önemli”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Otomotivde 30 milyar dolar olan ihracatımızın yaklaşık yüzde 80’ini AB ülkelerine gerçekleştirdiğimiz göz önüne alınırsa, ihracatta ek vergilerle karşılaşma ihtimaline karşı erken önlemler almanın dünyadaki güçlü konumumuzu sürdürmek için ne ölçüde önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ur – Ge projesindeki amacımız; Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri çerçevesinde yakında uygulanacak Sınırda Karbon Düzenlemesinden ihracatçılarımızın ve sektörümüzün olumsuz etkilenmemesi” dedi. Üç yıl boyunca devam edecek proje ile otomotiv ihracatçılarına yol göstermeyi hedeflediklerini dile getiren Çelik, “İhracatçılarımızın sera gazı emisyonlarını ölçmeleri, raporlamaları ve kademeli olarak düşürmelerini sağlamayı ve gerekli iyileştirmeleri yapmaları için onlara rehberlik etmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında; projeye katılan şirketlerin karbon emisyonu konusunda ihtiyaç analizinin yapılması, korbon ayak izi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında eğitim verilmesi ve temiz enerji kullanımı gibi bazı önemli başlıklarda faaliyetler gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz” diye konuştu.



Tanıtım toplantısı yapıldı

Öte yandan Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm- Ur-Ge projesinin tanışma ve bilgilendirme toplantısı önceki hafta yapıldı. Video konferans yoluyla düzenlenen toplantıya; OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı ve UİB yetkilileri başta olmak üzere otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 15 firmanın temsilcisi katıldı.

Programın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu da, “Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakamayacağız” dedi.

