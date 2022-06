Şehit padişah Kosova’nın ardından Bursa’da da anıldı

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her yıl Kosova ve Bursa’daki türbelerinde anma programı düzenledikleri şehit padişahın, felsefesini anlamak için çalıştıklarını belirterek, “Günümüz insanlığının kurtuluşu, Sultan Murad Han’ın bu felsefesinde yatıyor” dedi.

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı olan ve 1. Kosova Savaşı’nda şehit edilen Sultan Murad Hüdavendigar, iç organlarının gömülü olduğu Kosova’daki türbesinin ardından Bursa’daki kabri başında da yâd edildi.

1. Murad Hüdavendigar Han’ın Çekirge semtinde bulunan türbesi ve kendi adına yaptırılan caminin önünde düzenlen anma törenine; şehit padişahın Kosova’daki türbesinin türbedarlığını yapan Saniye Türbedar da davetli olarak katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan anma programında mehteran ve kılıç kalkan gösterisi büyük ilgi gördü.

DÜNDAR: “ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAK”

Programda konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han’ı vefatının 633’üncü yılında hem Kosova, hem de Bursa’daki türbesi başında andıklarını belirtti. Osmangazi Belediyesi olarak, şehit padişah için 16 yıldır anma töreni düzenlediklerini hatırlatan Başkan Dündar, “Bu programın geleneksel olarak sürdürmemizde ana gayemiz, geçmişimize ve tarihimize sahip çıkmaktır. Sultan Murad, o günün şartlarında Kosova’ya ne için gitti, ne murat etti ve ne sonuç aldı? Bunları iyi düşünmemiz lazım. Bir hedef doğrultusunda yol alıp oralara gitmek, her baba yiğidin harcı değil. Her milletin harcı değil. Bu, Türk Milleti’nin bir başarısıdır. O günün şartlarında Balkanlar’a kadar gitmekteki hedef nedir, bunu sorgulamak, iyi araştırmak gerekir. Murad Hüdavendigar’ın Kosova savaşından önceki akşam yaptığı duada gizli her şey. Bizler buraya Allah’ın rızası için geldik diyor. Burada insanlara zulüm vardı, dil, din ve ırk ayrımı yapılarak zulüm yapılıyordu. Tıpkı bugünün dünyasında olduğu gibi haçlı zihniyetinin büyük bir eziyeti vardı. Sultan Murad, oraya gittiğinde Arnavut, Boşnak ya da başka milletlere karşı ayırım yapmadı. Sadece zulme karşı mücadele etti. Zulmü yenerek, oralara barışı getirdi” diye konuştu.

“İNSANLIĞIN KURTULUŞU SULTAN MURAD’IN FELSEFESİNDE YATIYOR”

Türkiye’nin artık yeni dönemde yine aynı süreçlerden geçtiğini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Etrafımız ateş çemberi. Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu’daki karışıklıklar da dahil, hatta ABD’nin Yunanistan’ın birçok noktasına üs kurması hep Türkiye’yi hedef alan çalışmalardır. Bu planlara karşı bizler birlik içerisinde ayakta duracağız. Önümüzdeki yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak. 1. Murad Hüdavendigar’ın zulmün üzerine gittiği gibi, bu millet yeniden aynı yolculuğa çıkmıştır. İnsanlığın kurtuluşu, Sultan Murad’ın bu felsefesinde yatıyor. Bu yolculuk kutlu olsun” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız da yaptığı konuşmada, 1. Murad Hüdavendigar Han’ı vefatının 633’üncü yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Tarihimizi, kültürümüzü ve geleneğimizi unutursak bunun acısını çok zor şartlarda öderiz. Şehit padişahımızın, 633 yıldır anılıyor olması bu yüzden çok önemli. Hepsinin mekânları cennet olsun. Böyle güzel bir programı geleneksel hale getirdiği Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un yaptığı duanın ardından şehit padişahın türbesi ziyaret edilerek dualar edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen anma programına; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Erol Öztürk, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ve vatandaşlar katıldı.