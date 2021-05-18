Savunma ve havacılıkta rota ABD oldu

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocak-nisan döneminde Türkiye’nin ihracatı 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatının aylar itibarıyla düzenli arttığı görüldü. Yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artışla 949 milyon 744 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında söz konusu sektörde 642 milyon 870 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD’nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-nisan döneminde bu alanda ABD’ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 386 milyon 113 bin dolara ulaştı.

Azerbaycan’a ihracat yüzde 1234 arttı

Söz konusu dönemde ABD’nin ardından 117 milyon 315 bin dolarlık dış satım yapılan Azerbaycan ikinci sırayı aldı. Türkiye’nin Azerbaycan’a yılın 4 ayında yaptığı savunma ve havacılık sanayi ihracatı, geçen yılın ocak-nisan dönemine göre yüzde 1234 arttı. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkeye 8 milyon 795 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

İstanbul zirvede

İstanbul, ocak-nisan döneminde en fazla savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı gerçekleştiren il olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kentten ihracat yıllık bazda yüzde 86,8 artarak 387 milyon 547 bin dolara çıktı.

Bu ili 204 milyon 490 bin dolarla Ankara, 131 milyon 732 bin dolarla Konya, 88 milyon 739 bin dolarla Eskişehir, 39 milyon 663 bin dolarla İzmir takip etti. Bursa’da ise bu rakam 4 milyon 15 bin olarak kayıtlara geçti.

