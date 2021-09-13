Savunma sanayinde örnek işbirliği

Bursa’nın savunma ve havacılık sanayindeki atılımı güçlenerek devam ediyor. Otomotiv, tekstil ve makine imalat gibi alanlarda sahip olduğu üretim kapasitesi ve deneyimini uzay – havacılık ve sanayi sektörüne taşıyan firmalar, bugün gelinen noktada, hassas mekanik sistemlerden nano teknoloji ürünlere kadar geniş alanda sistem ve teknoloji üretiyor.

Savunma sanayinde rekabetçi ve yüksek kaliteli ürün imal etmek amacıyla dört Bursa firması güçlerini birleştirdi. Ar – Ge Emre Makine, Ons Makine, Öztuğ Otomotiv ile ERBAB firmasından oluşan konsorsiyum dünyanın en hafif mayın detektörünü üretmek için harekete geçti.

Farklı yetenekteki firmalar bir arada

TUBİTAK üzerinden Ozan Katlanabilir Mayın Dedektörü’nün teknolojini transferini sağlayan konsorsiyum, ürün geliştirme çalışmaları neticesinde dünyanın en hafif mayın detektörünü üretmeyi hedefliyor. Konsorsiyumun yapısı ve hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan ERBAB Yönetim Kurulu Başkanı ve Konsorsiyum Lideri Ufuk Erdoğan, “Elektronik, yazılım, plastik ve entegrasyon alanında özelleşmiş yapımız konsorsiyumumuzun temelini oluşturmakta. Farklı yeteneklerdeki dört firmanın birlikteliği ile alanında rekabetçi ve yüksek kaliteli ürün geliştireceğiz. Firmalarımızın profesyonel deneyimleri en büyük gücümüz olacak. Bunun yanında başta insan olmak üzere tüm canlıları etkileyen, can kayıplarına neden olan mayınların verdiği zararın önüne geçmek konsorsiyumun motivasyonu oldu” dedi.

Hem hafif hem teknolojik

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nin (BİLGEM), güvenli haberleşme ve savunma sistemleri alanında geliştirdiği yeni teknolojiler arasında bulunan Ozan, kompakt yapısı ve 1,5 kilogram gibi düşük taşıma ağırlığıyla harekat bölgesinde görev alan güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Dünyanın en hafif metal mayın dedektörlerinden biri olan Ozan, güvenlik birimlerine geniş arazilerde de taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekranla tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor.

