Savunma, havacılık ve uzay sanayinin en büyük buluşması 

645 üyesi ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından, Savuna Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve katılım destekleriyle düzenlenen fuar, Türkiye’nin yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği uluslararası bir platform niteliğinde. Türk sanayisinin Milli Teknoloji Hamlesi’ne verdiği desteğin vitrini olma özelliği taşıyan SAHA EXPO, bu yıl 2018’deki fuara göre 5 kat daha büyük alanda İstanbul Fuar Merkezi’nde, 10 – 13 Kasım tarihleri arasdında düzenlenecek. Uluslararası pek çok iş anlaşmasına imza atılması beklenen fuara Avrupa, Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Asya’dan profesyonel ziyaretçiler ve alım heyetleri katılacak.

SAHA EXPO’ya katılacak

Bursa firmaları

•Berteks Tekstil

•BKM Bursa Kalıp Merkezi

•DLG Plast Otomotiv

•Ermaksan Makina

•İğrek Makina

•Ottonom Mühendislik

•Redoks Mühendislik

•Saver İleri Savunma Tekn.

•Yepsan Savuna ve Havacılık



Endüstriyel dönüşüm Win Eurasia’da

Katılımcı ve ziyaretçilerine imalat sanayini 360 derece tecrübe etmek için benzersiz fırsat sunacak Win Eurasia, geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko – sistemi bir araya getiriyor. Bu yıl Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuara sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 447 firma katılacak. 13 Kasım’a kadar devam edecek olan Win Eurasia 2021’e Bursa’dan da 26 firma katılım sağlayacak. Bu sene ilk defa hibrit bir şekilde gerçekleşecek fuara, geleneksel fiziksel stantlarla katılımın yanı sıra dijital ortamda da katılım mümkün olacak. Organizasyona bu yıl yine Hannover Fairs Turkey ’in sektöre dair organize etmiş olduğu çeşitli konferanslar eşlik edecek.

Win Eurasia 2021’e katılan Bursa firmaları

•Akpınar Redüktör

•Albaksan

•Atik Endüstriyel Kaynak

•Bilgin Teknik Sanayi

•Brenpower

•CKB Makina Kalıp

•Gama Akü

•Global İstifleme

•Gökçelik

•Hid-Tek

•İthinka İnovasyon Yazılım

•Karaçim Endüstriyel Elektronik

•Keçe Ticaret

•Kinetic Hidrolik Pnömatik

•Mactera

•ONS Makina

•OSK – Orhan Sanayi Kayışları

•Podim Zımpara

•RMK Mechatronics

•S.İ.F.F. Elektromekanik

•Sağlamlar Makina

•Simetrikpro

•Trexdcas

•ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri

•ÜNİS Makine

•Yeditek



