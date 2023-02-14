Sanayinin çarkları afetzedeler için dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sanayicilerin oluşturduğu yardım koridorunda, önem sırasına göre malzeme ve ekipmanlar deprem bölgesine ulaştırılıyor. Depremin hemen ardından Bakanlıkta faaliyete geçirilen kriz merkezi, 24 saat esasıyla organize sanayi bölgeleri (OSB) yönetimleri, sanayiciler ve KOBİ’lerden gelen yardımları, koordine ederek yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Kriz merkezi, çadır, konteyner gibi geçici barınma imkanı sağlayan malzemelerin bölgeye güvenli ve hızlı şekilde sevki için çalışmalar yürütüyor. Sanayicilerden sağlanan ürünler, kriz masasının koordinasyonunda ayarlanan tırlarla bölgelere gönderiliyor.