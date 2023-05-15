Sanayi üretimi aylık yüzde 5,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına iliş­kin sanayi üretim endeksi so­nuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta takvim et­kisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 düştü.

Piyasa beklentisi, öncü veri­nin yıllık yüzde 1,5 azalması ve aylık yüzde 1,8 yükselmesi yö­nündeydi. Açıklanan veriler, beklentilerden iyi performans gösterildiğini ortaya koydu.

Sanayi üretimi, şubat ayında deprem etkisiyle aylık yüzde 6,0, yıllık ise yüzde 8,2 gerile­mişti. Yaşanan yıllık düşüş, Mayıs 2020 tarihinden bu yana en büyük düşüş olarak kayda geçmişti. Sanayinin alt sektör­leri incelendiğinde, martta ma­dencilik ve taş ocakçılığı sek­törü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.