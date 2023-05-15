Sanayi üretimi aylık yüzde 5,5 arttı
Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 5,5 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 düştü.
Piyasa beklentisi, öncü verinin yıllık yüzde 1,5 azalması ve aylık yüzde 1,8 yükselmesi yönündeydi. Açıklanan veriler, beklentilerden iyi performans gösterildiğini ortaya koydu.
Sanayi üretimi, şubat ayında deprem etkisiyle aylık yüzde 6,0, yıllık ise yüzde 8,2 gerilemişti. Yaşanan yıllık düşüş, Mayıs 2020 tarihinden bu yana en büyük düşüş olarak kayda geçmişti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.