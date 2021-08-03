banner8

banner13

banner6

Son Dakika

Salgının etkilediği sektörlere destekler sürüyor

Türk Lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gündem 03.08.2021, 00:01
Salgının etkilediği sektörlere destekler sürüyor

Buna göre, TL mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen stopaj desteği 30 Eylül 2021’e uzatıldı.
Salgından olumsuz etkilenen konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresi de eylül sonuna kadar uzatıldı.
Her iki düzenlemede süre, 31 Temmuz itibarıyla sona eriyordu.

#Türk lirası #salgın #Resmi Gazete
Yorumlar (0)
19
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?