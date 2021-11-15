SAHA EXPO’da göz doldurdular

SEMİH AYDIN

Bu yıl 76’sı yabancı toplam 480 firmanın katılımıyla düzenlenen SAHA EXPO Fuarı’nda 9 Bursa firması da savunma sanayii alanındaki en yeni ürünleriyle yerini aldı. Türkiye’nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katılan Berteks Tekstil, BKM Bursa Kalıp Merkezi, DLG Plast Otomotiv, Ermaksan Makina, Ottonom Mühendislik, Redoks Mühendislik, Saver İleri Savunma Teknolojileri ve Yepsan Savunma ve Havacılık savunma sanayiinde Bursa’yı temsil eden firmalar oldu.SAHA EXPO Fuarı’na katılan BKM Kalıp, Berteks Tekstil ve Ottonom Mühendislik yetkilileri Ekohaber okuyucuları için değerlendirdi:

Emel ÖZKAN TAŞYAKAN

BKM Teknoloji YKÜ

Kuruluşumuzdan bu yana otomotiv ve medikal sanayiine yönelik ürettiğimiz çeşitli talaşlı imalat parçalarıyla kazandığımız hassas imalat tecrübemizi son 5 yılda AS9100 ve NADCAP sertifikalarını alarak havacılık sektörüne aktarmaya başladık. BKM Teknoloji olarak imalat kabiliyetlerimizi tanıtmak için ilk kez katıldığımız SAHA Fuarı’nda, havacılık sektöründe, özellikle motorlarda kullanılan, özel alaşımlı alüminyum / çelik malzemelerden işlenen karmaşık hassas imalat parçalarını sergiledik. Döküm ve katmanlı imalat da dahil olmak üzere çok çeşitli malzeme ve üretim teknolojileri özelliklerine sahip olan karmaşık parçaları fuarda yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra NADCAP onaylı olarak malzemelerin çekme, yorulma, sürünme testleri için test merkezlerine ürettiğimiz düşük kalıntı gerilime sahip düz ve silindirik test numunelerini de ilk kez tanıtma fırsatı bulduk. Dünya’da tüm havacılık otoriteleri tarafından tanınan ve sektördeki yetkinliğin en önemli göstergelerinden olan Nadcap Akreditasyonu ile üretmiş olduğumuz test numuneleri uluslararası alanda da dikkat çekmeyi başardı.

İsmail ÖZCAN

Ottonom Müh. YKB

10-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen SAHA EXPO Fuarı’nda Detail markamızın Benchtop serisinden 110L çevresel test kabinimizin lansmanını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ürünümüz ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi gördü. Aynı zamanda bir diğer iş birimimiz Production Technologies tarafından robot ile kabinimizi entegre çalıştırarak, içecek ikramlarımızı kabinimizde soğutup robotla ziyaretçilerimize servisini gerçekleştirdik. Hem yerli hem de yabancı firmalar ile B2B toplantılar gerçekleştirerek olası işbirliklerini değerlendirme fırsatı yakaladık. Milli ve yerli projelerimizi yönetirken takım ruhunun ve sinerjinin önemini biliyoruz. Bu tarz projelerde aktif olarak rol almak bizi adım adım vizyonumuzdaki hedefe götürmektedir. Her geçen gün büyüyen markalarımız ve gelişen teknolojilerimiz ile daha iyisini yapmayı hedeflemekteyiz Savunma sanayi sektörüne ışık tutan ve tüm paydaşları bir araya toplayan bu tarz fuarlara katılımın ülkemiz ve firmamız adına önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Projelerimizi müşterilerimiz ile paylaşmak istediğimiz için yeniden SAHA EXPO’daydık.



Berk NOYAN

Berteks Tekstil YKB

SAHA EXPO Fuarı bizler için oldukça önemli. Hiçbir şey yüz yüze görüşmenin etkisini yaratmıyor. O yüzden dijital çalışmalar ve kataloglar devam edecek ama bizim sektörümüzde ziyaretlerin ve fuarların ortadan kalkma ihtimali yok. Teknik tekstilde, üretim kabiliyeti çok yüksek bir firmayız. Havacılık, savunma sanayi, taşıt sektörüne yönelik mukavemeti yüksek, inovatif kumaşlarda dünya için ciddi bir partneriz. Üretimimizin yüzde 85’ini ihraç etmekteyiz. Entegre beş fabrika ile teknik tekstil konusunda yerli ve milli çözümlerimizle bugün 5 kıta 50 ülkede varız. Mukavemeti yüksek, yanmazlık özelliği bulunan, antibakteriyel ve su itici özellikli kumaşlarla stratejik sektörlere önemli projeler üretiyoruz. Üretimimizin sadece yüzde 15’ini iç pazara sunuyoruz. İç pazarda Türkiye’nin daha güçlü bir çözüm ortağı olmak en büyük arzumuz. Kendi savunma sanayimiz ve havacılık sektörümüze daha çok proje üretmek, yerli ve milli çözümlerimizle güçlü bir partner olarak yanlarında durmayı çok isteriz. Paraşüt kumaşları üzerinde uzun bir zamandır çalışmaktayız. Burada hedefimiz önce iç pazara hizmet sunmak.