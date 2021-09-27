Sağlık turizminin  rotası Bursa’da çizildi



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) tarafından düzenlenen ‘Pandemi Sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Türkiye’nin pandemi sonrasında sağlık turizminde izleyeceği yol haritasının belirlendiği panele Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, BUSAT Başkanı Metin Yurdakoş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bürokratları, TÜRSAB yönetimi ve sektör temsilcileri katıldı.

“Sağlık turizminde ciddi altyapımız var”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemiden en fazla etkilenen sektörün turizm olduğunu söyledi. Bursa’nın önemli bir turizm potansiyeli olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti. Pandemi döneminde turizmde yaşanan duraklamanın kısa sürede tersinde döneceğine inandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Özellikle sağlık turizmiyle alakalı hem kamu hem de özel sektör yatırımları anlamında ciddi bir altyapımız var. Bu altyapıyı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Özellikle termal turizm yatırımlarıyla alakalı alanlarımız var. Bu konuda daha kurumsal adımlar atabilmek için her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

Sağlık tesisi ve kurum sayısı arttı

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir de özellikle pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına övgü dolu sözlerle konuşmasına başladı. Pandemi sürecinde de sağlık turizmine yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyleyen Eldemir, Bakanlıktan sağlık turizmi hizmeti sunmaya yönelik yetki belgesi alan sağlık tesisi ve aracı kurum sayısının arttığını kaydetti. Eldemir sözlerini şöyle sürdürdü; “2019’da 762 sağlık tesisi ve 87 aracı kurum, 2020’de 315 sağlık tesisi ve 76 aracı kurum, 2021’de ise 262 sağlık tesisi ve 71 aracı kurum bakanlığımızdan bu yetkiyi aldı. Yani pandemi sürecinde de çalışmalarımız devam etti. İyi yetişmiş nitelikli sağlık profesyonelleri ve güçlü sağlık altyapımızla kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz.”

Toplantıda konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de sağlık turizminin ticari hacmine vurgu yaparak Bursa’nın bu konuda sağladığı avantajlara değindiler. BUSAT Başkanı Metin Yurdakoş ve TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir de pandemi nedeniyle durağan bir seyir izleyen sağlık turisti rakamlarının artması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.