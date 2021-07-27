Sağlık turizminde hedef Avrupa

Servet Terziler, Türkiye’nin sağlık turizminde liderliğe oynayan ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirterek, “Bu zamana kadar hep niceliğe oynadık. Ne kadar çok satarsak, ne kadar çok hasta bakarsak o kadar iyi olacağını düşündük ancak artık ne kadar çok hasta değil, ne kadar kaliteli tedavi yarışının başlamasıyla daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Çok yapmak yerine farklı ve en kalitelisini yapmak çok önemli.”

“Yüzde 60 düşüş yaşandı”

Terziler, 2019 yılında 1 milyon 400 bin sağlık turistinin ülkeye geldiğini, geçen yıl ise sektörde yüzde 60’lara varan düşüş yaşandığını ifade etti. Yılın ilk yarısında gelen rakamlara göre 2019’un üzerine çıkılamadığını belirten Terziler, “Yılın ikinci yarısı oldukça kritik. Kayıpları 2019 rakamlarına göre yüzde 30’lara düşürebilirsek bu büyük bir başarı olur. Yüzde 55 kaybımız varsa bu geriye kalan yüzde 45’in her şeye rağmen Türkiye’ye gelmek istediğini gösteriyor. Yakın kıta Avrupa’sına odaklanmalıyız. İngiltere’ye 4,5 saatlik bir mesafemiz var. Çoğu Avrupa ülkesine 1,5 saatlik, 2,5 saatlik şehir içi uçuşu gibi kısa mesafelerdeyiz. Bu nedenle Avrupa bölgesi sağlık turizminde bana göre can damarımız. Avrupa’da her kıtadan insan yaşıyor. Bu nedenle burada marka olursanız dünyada marka oluyorsunuz.” değerlendirmesinde bulundu.