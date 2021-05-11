Rüzgar güllerinin ipliği KORTEKS’ten



Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Korteks, teknik tekstil alanında yıllardır yaptığı ilerlemelere bir yenisini daha ekledi. Şirket, yurt dışında sahip olduğu bu konum sayesinde yurtdışı tekstil pazarlarında polyesterle ilgili geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaya ve yenilikçi teknik tekstil ürünleri geliştirmeye de devam ediyor. Korteks, ileri teknik tekstil kumaşlarına yönelik yaptığı bu çalışmalar doğrultusunda rüzgar enerjisi sektörüne yönelik ihtiyaçları karşılayacak özel bir ürün geliştirdi. Bu çalışmayla rüzgar enerjisi ile elektrik üretimini yapan tesislerin, kanatlarında kullanılan kompozit malzemelerin üretildiği çok katmanlı kumaşlarda kullanılan teknik polyester ipliği üretti.



Tamamen rüzgar enerjisi sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen bu ürün sayesinde Korteks dünyada bu tip kumaşları üreten en büyük firmanın küresel olarak tedarikçisi oldu. Dünyada çalışan rüzgar güllerinin önemli bir kısmında Korteks iplikleri rüzgarla birlikte dönüyor ve dünyanın temiz kalmasına katkı sağlıyor. Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi ve ihracatçısı olan Korteks, ürün çeşitliliği, tecrübesi ve ürün kalitesiyle kendi markası ve ürünleriyle dünya devlerini inovatif iş ortağı olmayı sürdürüyor. Grup, teknik tekstillerde üç ana trend olan “Döngüsel ekonomi, geri dönüşüm” “İletken tekstil yüzeyleri” ve ”Karbon dokuma-kompozit teknolojileri”nin hepsinde ürün geliştiriyor. Grup şirketlerinden Korteks, hafiflik, sağlamlık ve en önemlisi ekonomik olması açısından her geçen gün daha da fazla önem kazanan kompozit malzemelere yönelik birçok Ar-Ge projesine de sahip. Şirket kendi polyester ipliğini kullanarak hibrit iplik geliştirme ve bu iplikler ile üretilecek kompozit malzemelerin kullanım alanları gibi konulardaki araştırmalarını sürdürüyor.

