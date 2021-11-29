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Piyasalar haftaya yükselişle başladı
Serbest piyasada dolar 12,5615 liradan, avro 14,1749 liradan güne başladı
Gündem 29.11.2021, 18:17
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 13,4250 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 11,99 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.788,40 puandan başladı.
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