banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Piyasalar haftaya rekorlarla başladı

Serbest piyasada dolar 14,4526 liradan, avro 16,2934 liradan haftaya başladı.

Gündem 13.12.2021, 23:46
Piyasalar haftaya rekorlarla başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6800 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.


 

#Serbest piyasa
Yorumlar (0)
banner14
6
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?