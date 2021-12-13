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Piyasalar haftaya rekorlarla başladı
Serbest piyasada dolar 14,4526 liradan, avro 16,2934 liradan haftaya başladı.
Gündem 13.12.2021, 23:46
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6800 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
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