Piyasalar haftaya rekorlarla başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6800 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.



