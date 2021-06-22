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Piyasalar haftaya hareketli başladı
Serbest piyasada dolar 8,7700 liradan, avro 10,4150 liradan haftaya başladı.
Gündem 22.06.2021, 00:04 21.06.2021, 23:12
Serbest piyasada dolar 8,7700 liradan, avro 10,4150 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7400 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3800 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 2,86 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek haftaya 1.388,20 puandan başladı.
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