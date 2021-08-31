Özbekistan’ın ilk Fahri Konsolosluğu Bursa’da



Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu’nun açılışı için düzenlenen törene; Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjaev, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile siyasi partilerin yöneticilerinin yanı sıra, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, fahri konsoloslar ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjaev konuşmasında, “1 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz ancak pandemi nedeniyle yapamadığınız resmi açılış törenini bugün sizlerle birlikte yapmaktan mutluluk duyuyorum. Fahri Konsolosumuz Ali Baklan Bey, Türk Özbek ilişkilerini güçlendirmek için zaten çalışmalarına başlamıştı, bundan sonra bu çalışmalarını daha da artıracağına olan inancımız tamdır” dedi. Büyükelçi Agzamhodjaev, Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan’a buyrultusunu da takdim etti.

“Çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz”

Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ise, “Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirecek çalışmaları ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Açılışımızın, Özbekistan’ın bağımsızlığının 30. yılını kutladığı döneme denk gelmesi de bizleri ayrıca memnun etti. Özbekistan, özellikle 2016’dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderliğinde her alanda yenilikçi politikalar izlemeye başlamış durumdadır” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, “Türkiye ve Özbekistan ortak bir dil, ortak bir tarih, benzer kültür ve geleneklere dayanan iki kardeş ülkedir. 1991 yılında Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk olarak Türkiye’nin tanıması da bu kardeşliğin en büyük göstergesidir. Özbekistan’ın ilk fahri konsolosluğunun Bursa’da açılmış olmasını büyük bir fırsat olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da yaptıkları konuşmalarda Konsolosluğun Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilere büyük katkı sağlayacağını söylediler.

Açılış öncesi etkinlik dizisi

Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjaev, Bursa Fahri Konsolosluğu’nun açılışı öncesinde, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti. Ayrıca Büyükelçi Agzamhodjaev, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Yıldırım Belediye Başkanlığı ve EkoAvrasya Vakfı tarafından Özbekistan’ın bağımsızlığının 30. yılına atfen düzenlenen “İpek Yolu’nun kalbi Özbekistan” konulu fotoğraf sergisinin açılışına da katıldı.

